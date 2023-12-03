بالزغاريد والأعلام.. المصريون يصوتون في الانتخابات الرئاسية بإسبانيا

حرص عدد كبير من المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في إسبانيا والتجمهر أمام اللجان الانتخابية.

وظهر الكثير منهم وهم يحملون لافتات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأعلام المصرية، وعبروا عن فرحتهم بالزغاريد، وكان من اللافت هو مشاركة الأطفال الصغار للأجواء الانتخابية.

وعبر العديد من المواطنين عن سعادتهم بالانتخابات وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أنهم خلف الرئيس ويدعمونه مرددين "تحيا مصر.. بنحبك ياسيسي".

مشاركة كبيرة من الشباب

وكان من الملاحظ هو وجود عدد كبير من الشباب الدارسين بالخارج والذين أكدوا انبهارهم بما تشهده مصر من تطور وأنهم يؤيدون الرئيس السيسي بنسبة 100%، موجهين رسالة شكر للرئيس والجيش المصري.

وذكرت إحدى المواطنات أن أبنائها الذين ولدوا في إسبانيا يطالبونها الآن بالعودة لمصر؛ لحبهم في الرئيس السيسي، كما أشادت أخرى بالطرق خاصة المؤدية للصعيد.