الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وقمنا برد الجميل في انتخابات الرئاسة..

اتحاد شباب المصريين بالخارج: السيسى سخّر إمكانيات الدولة لخدمة أبناء الجاليات

اتحاد شباب المصريين
اتحاد شباب المصريين بالخارج

أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، أن المصريين بالخارج أبهروا العالم بالمشاركة التاريخية في انتخابات الرئاسة، وأثبتوا للجميع أن الشعب المصري ملتف حول قيادته السياسية.

وقال شريف النسيري، عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج بالمملكة العربية السعودية، إن الجالية المصرية قدمت ملحمة وطنية كبيرة على مدار اليومين الماضيين، وما زالوا مستمرين لليوم الثالث علي التوالي، في ضرب أروع المُثل في المشاركة الإيجابية لرسم مستقبل الوطن.

وأوضح النسيري، في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سخّر جميع إمكانيات الدولة لتحقيق جميع مطالب المصريين بالخارج، وهو الاهتمام الذي لم نشاهده في عهد أي رئيس سابق، متابعًا: "الرئيس السيسي منح ملف المصريين بالخارج قُبلة الحياة".

وشدد على أهمية استكمال المصريين بالداخل، تلك الصورة المشرفة في الانتخابات الرئاسية في أيام التصويت بالداخل ١٠-١٢ ديسمبر، لاستكمال إجراءات الانتخابات الرئاسية في شكل يعبر عن حرص المصريين على ممارسة دورهم وواجبهم الوطنى تجاه وطنهم.

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