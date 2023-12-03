بهتافات "تحيا مصر".. المصريون بالكويت يواصلون التصويت فى انتخابات الرئاسة (فيديو)

يواصل المصريون في الكويت تصويتهم في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالي، تزامنًا مع انعقاد الانتخابات للمصريين بالخارج، والتي تجرى منذ يوم الجمعة الماضي، وتنتهي اليوم.

وأظهر مقطع فيديو، مجموعة من المصريين أثناء الإدلاء بأصواتهم؛ وكانوا يهتفون "تحيا مصر"، وهم يرفعون أعلام مصر، بينما كانوا يصطفون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

تواصل مستمر بين "الوطنية للانتخابات" والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وفي وقت سابق، قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلًا مستمرًا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارًا من الجمعة الماضية، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر لعام 2023، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير 2024.