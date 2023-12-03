برلمانى: مشاركة المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية تؤكد ثقتهم فى مؤسسات وقيادة الدولة

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، خلال الأيام الثلاثة، كشفت عن حرصهم على أداء واجبهم الوطني تجاه بلدهم، وذلك بالتواجد والاحتشاد أمام مقار السفارات والقنصليات، وتحمل مشقات مختلفة ومتعددة، من أجل القيام بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف قرقر، في تصريحات له اليوم، أن ذلك إن دل على شىء فهو يدل على أن المصريين يثبتون للعالم من جديد، أنهم قادرون على مواجهة التحديات والصعاب، وأنهم يثقون في مؤسسات بلدهم وقيادتها، ويستهدفون استكمال ما تم في البلاد من مشروعات وإنجازات.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أن اصطفاف المصريين بالخارج رغم دعوات البعض لمقاطعة الانتخابات، يعد رسالة للعالم أجمع بأن الجميع يصطف خلف الدولة ومؤسساتها، كما يبعث برسالة مهمة حول وعي المصريين بأهمية ذلك الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية في استكمال تنمية وبناء البلاد.

وأشار النائب وحيد قرقر إلى أن المصريين بالخارج هم جزء أساسي من النسيج المصري ومعبر عن كل فئات الشعب المصري، وهو الأمر الذي انتبهت إليه الدولة خلال السنوات الماضية، لتمنحهم كل الحقوق السياسية مثلهم مثل المصريين بالداخل، وكذلك تقدم لهم تيسيرات ومزايا في الحصول على الخدمات، وهو ما يحسب للدولة ورئيسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وثمّن قرقر جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في الإشراف والمتابعة اللحظية مع سفراء مصر بالخارج، لتذليل أي معوقات تواجه إجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج.

من جانبه، قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالي رسالة للعالم بأن مصر دولة مستقرة، وشعبها في الداخل والخارج حريص على ممارسة حقوقه الدستورية والانتخابية والمشاركة في صناعة المستقبل القادم، والتأكيد للعالم على أن مصر حريصة على تطبيق كل استحقاقاتها الدستورية بدعوة جميع أبنائها، ليلبوا الطلب، وهذا ما حدث بالفعل من مشاركة كثيفة وإيجابية من قبل المصريين في الخارج، مما حافظ على هيبة الدولة المصرية خارجيًا، وعزز من الوضع الداخلي للوطن.