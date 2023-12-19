الترم الأول.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظات الجيزة والغربية وكفر الشيخ

يتصاعد حدة البحث عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024 قبيل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023_2024 وذلك عقب إعلان مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات الجدول المنظم لسير لامتحانات الترم الأول للعام الدراسي الحالي وفقا للمخطط الزمني المعتمدة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024 وتم إخطار الإدارات التعليمية بالمحافظة بجدول مواعيد الامتحانات لطلاب الصف الثالث الاعدادي الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2023_2024 والذي جاء كما يلي:-

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط. يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات. يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة. يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية. يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية. يوم الأربعاء 24 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية حيث يعقد الامتحان على مستوى المحافظة وجاء كما يلي:-

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط. يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الدينية. يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة ومادة التربية الفنية. يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات. يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات طلاب 3 اعدادي بمحافظةكفر الشيخ 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات طلاب 3 اعدادي بمحافظة كفرالشيخ 2024 والذي جاء كما يلي:-

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء. يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية. يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومادة الحاسب الآلي. يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة ومادة التربية والفنية. يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 امتحان مادة العلوم.

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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة كفر الشيخ