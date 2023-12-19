جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

أسابيع قليلة وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2023/2024 لمختلف الصفوف لذلك يكثر البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي والصفوف الأخرى كي يستعد الطلاب لأداء امتحانات الترم الأول.

وننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 وفق المحافظات التي أعلنت عن جدول امتحاناتها بالفعل للشهادة الاعدادية، مع العلم ان الامتحانات تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمختلف المحافظات وفق الجداول المعلنة.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

أعلنت محافظة اليجيزة بالفعل عن جدول امتحانا الصف الثالث الاعدادي في محافظتها بحيث تبدأ من الثلاثاء 9 يناير 2024 ويكون الجدول كالتالي:

الثلاثاء 9 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية

الأربعاء 10 يناير 2024 امتحان مادة الرياضيات

الخميس 11 يناير 2024 امتحان مادة العلوم

الجمعة 12 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

السبت 13 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يناير 2024 امتحان مادة التربية الدينية

الإثنين 15 يناير 2024 امتحان مادة التربية الفنية

الثلاثاء 16 يناير 2024 امتحان مادة الاقتصاد المنزلي

الأربعاء 17 يناير 2024 امتحان مادة الحاسب الآلي

الخميس 18 يناير 2024 امتحان مادة التربية الرياضية

الجمعة 20 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

السبت 21 يناير 2024 امتحان مادة الجبر

الأحد 22 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة

الإثنين 23 يناير 2024 امتحان مادة الكيمياء

الثلاثاء 24 يناير 2024 امتحان مادة الفيزياء

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ

الخميس 18 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء وامتحان مادة التربية الدينية

الاحد 21 يناير 2024 امتحان مادة الجبر وامتحان مادة العلوم

الاثنين 22 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة وامتحان مادة الحاسب الآلي

الثلاثاء 23 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الانجليزية وامتحان مادة التربية الفنية

الاربعاء 24 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية

الخميس 18 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء

الاحد 21 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والاحصاء وامتحان مادة التربية الدينية

الاثنين 22 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الاجنبية وامتحان مادة الحاسب الآلي

الثلاثاء 23 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة وامتحان مادة التربية الفنية

الاربعاء 24 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

الخميس 25 يناير 2024 امتحان مادة العلوم