جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024
أسابيع قليلة وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2023/2024 لمختلف الصفوف لذلك يكثر البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي والصفوف الأخرى كي يستعد الطلاب لأداء امتحانات الترم الأول.
وننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 وفق المحافظات التي أعلنت عن جدول امتحاناتها بالفعل للشهادة الاعدادية، مع العلم ان الامتحانات تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمختلف المحافظات وفق الجداول المعلنة.
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة
أعلنت محافظة اليجيزة بالفعل عن جدول امتحانا الصف الثالث الاعدادي في محافظتها بحيث تبدأ من الثلاثاء 9 يناير 2024 ويكون الجدول كالتالي:
الثلاثاء 9 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية
الأربعاء 10 يناير 2024 امتحان مادة الرياضيات
الخميس 11 يناير 2024 امتحان مادة العلوم
الجمعة 12 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية
السبت 13 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى
الأحد 14 يناير 2024 امتحان مادة التربية الدينية
الإثنين 15 يناير 2024 امتحان مادة التربية الفنية
الثلاثاء 16 يناير 2024 امتحان مادة الاقتصاد المنزلي
الأربعاء 17 يناير 2024 امتحان مادة الحاسب الآلي
الخميس 18 يناير 2024 امتحان مادة التربية الرياضية
الجمعة 20 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية
السبت 21 يناير 2024 امتحان مادة الجبر
الأحد 22 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة
الإثنين 23 يناير 2024 امتحان مادة الكيمياء
الثلاثاء 24 يناير 2024 امتحان مادة الفيزياء
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ
الخميس 18 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء وامتحان مادة التربية الدينية
الاحد 21 يناير 2024 امتحان مادة الجبر وامتحان مادة العلوم
الاثنين 22 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة وامتحان مادة الحاسب الآلي
الثلاثاء 23 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الانجليزية وامتحان مادة التربية الفنية
الاربعاء 24 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية
الخميس 18 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء
الاحد 21 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والاحصاء وامتحان مادة التربية الدينية
الاثنين 22 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الاجنبية وامتحان مادة الحاسب الآلي
الثلاثاء 23 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة وامتحان مادة التربية الفنية
الاربعاء 24 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية
الخميس 25 يناير 2024 امتحان مادة العلوم