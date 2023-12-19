الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تطالب بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مكان بارز للطلاب

التربية والتعليم
التربية والتعليم

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية والإدارات، بالتشديد على المدارس بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فى المدارس بأماكن ظاهرة بفناء المدرسة، وصفحات المدارس على الفيسبوك، حتى يتعرف الطلاب على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

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واعتمدت محافظة الجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023 /2024، وفقًا للمواعيد التالية: -

أولا: المرحلة الابتدائية

الصف الثاني والثالث الابتدائي تبدأ من الثلاثاء 9 يناير حتى الأربعاء 10 يناير 2024

والصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع (صم وضعاف السمع ) تبدأ من السبت 6 يناير وحتي الخميس 11 يناير 2024. 

الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 13 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية 

الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من السبت 6 يناير وحتى الإثنين 15 يناير 2024.

الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024. 

أما عن امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024. 

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ثالثًا/ مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من السبت 6 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

رابعًا/ الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من الثلاثاء 9 يناير حتى 16 يناير 2024.

الصفان الأول والثاني الثانوي المكفوفين يبدأ من السبت 6 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024..

خامسًا / الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الإثنين 15 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024. 

الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الأحد 14 يناير 2024 وحتي الأربعاء 24 يناير 2024. 

وأوضحت محافظة الجيزة أن الامتحانات خارج المجموع ومادة المستوى الرفيع تبدأ من يوم 2، 3، 4 يناير 2024.

المديريات التعليمية جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول المرحلة الإعدادية الصف السادس الابتدائي المرحلة الابتدائية

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