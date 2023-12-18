الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تنتهى من توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام

التابلت
التابلت

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من توزيع أجهزة التابلت المدرسي على المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية؛ تمهيدا لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوى العام، قبيل بدء امتحانات نصف العام الدراسي 2023/ 2024 م.

وأكدت الوزارة أنه سيتم عقد امتحانات منتصف العام الدراسي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام إلكترونيا عبر أجهزة التابلت المدرسي، على أن يؤدي الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت الاختبارات ورقيا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم ربط أجهزة التابلت المدرسي بمنصات التعلم المختلفة، وتوفير محتوى رقمى كبير للطالب كبديل للكتاب المطبوع، يستطيع الطالب من خلاله تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منه فى إطار توفير مصادر تعلم مختلفة يحتاجها الطالب حتى لا يعتمد على مصدر واحد، ومن ثم يحقق الطالب الهدف من التعلم القائم على المتعة.

وكان قد قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتيجة الثانوية العامة أصبحت شفافة بشكل كبير بسبب استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وأيضا أعمال التظلم على نتيجة الثانوية العامة، موضحا أنه يتم عقد الامتحان وفق نظام البابل شيت وتصحيحه إلكترونيا من خلال التحول الرقمى والتكنولوجيا.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024.. ومواصفات التابلت الدراسي

 

أجهزة التابلت امتحانات منتصف العام الدراسي وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام نتيجه الثانويه العامه

مواد متعلقة

"التعليم": عقد اختبارات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا

انطلاق اختبارات المهام الأدائية لطلاب الصفوف الابتدائية

وزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم يشهدان الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 2023

كيفية تفعيل الإيميل الموحد للطلبة والمعلمين

حجازى: التحول الرقمى مستهدف فى جميع برامج الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم

وزير التعليم: تفعيل حصص المشاهدة بالمنصات التعليمية لحل مشكلة عجز المعلمين

نائب وزير التعليم: استخدام التكنولوجيا فى التعليم ساعدنا على مراقبة الامتحانات بالكاميرات

وزير التعليم: التحول الرقمى والتكنولوجيا أسهما فى شفافية نتيجة الثانوية العامة

الأكثر قراءة

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

عاجل.. مقتل 4 من جنود الاحتلال وإصابة آخر فى معارك مع الفصائل الفلسطينية

تحرك برلمانى عاجل لاستيضاح خطة "السياحة" بسبب حرب غزة

قادة حماس يعقدون اجتماعًا سريًا فى تركيا.. ما التفاصيل؟

طلب إحاطة بشأن قطع الكهرباء: "القرار لا يطبق بعدالة والموظفون يجاملون بعضهم"

بالأسماء.. 21 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية للتجنس بجنسيات أجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

قادة حماس يعقدون اجتماعًا سريًا فى تركيا.. ما التفاصيل؟

استطلاعات صادمة.. الإسرائيليون يرفضون مخططات نتنياهو لإعادة احتلال غزة