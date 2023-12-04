موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024.. ومواصفات التابلت الدراسي

زاد البحث عن موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024، وذلك مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية المزمع أن تنعقد خلال شهر يناير المقبل في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجداول المنظمة لسير الامتحانات والتي سيتم وضعها خلال الأيام المقبلة.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024



حددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 بجميع محافظات الجمهورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023 حيث تجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 عبر المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تم تخصيصها في إطار رفع مستوى التعليم في المدارس المصرية الحكومية والتي تتبناها الدولة مؤخرا.

ويتم تسليم الطالب الجهاز اللوحي بعقد سداد الرسوم الخاصة به وقيمتها نحو 158 جنيه من خلال أحد فروع الهيئة القومية للبريد المصري بالإضافة إلى تقديم إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي كلها أو أول قسطين منها وفقا لنظام التقسيط الذي تتيحه الوزارة لأولياء الأمور.

مواصفات التابلت الدراسي للصف الأول الثانوي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات التابلت الدراسي لطلاب الصف الأول الثانوي 2024 والتي تتمثل فيما يلي:-

يبلغ وزنه نحو 500 جرام.

يستخدم نظام الأندرويد.

سعة البطارية 8000 مللي أمبير.

سعة التخزين باغت 32 جيجا.

يحتوي على معالج قوي.

الشاشة مساحتها 10 بوصة تعرض الصورة بدقة عالية.

معالج رباعي النواة بسرعة تصل إلى 1.3 جيجا هيرتز.

يدعم الاتصال بالانترنت عن طريق شبكات الواي فاي كما يحتوي على منفذ sim حتى يتمكن الطالب من الاتصالات بالمنصات التعليمية والتواصل.

يحتوي على نظام مطور يمنع وصول الجهاز لأي شخص ويحتوي على خاصية البصمة بالإضافة إلى الرمز السري لفتح الجهاز.

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت الدراسي 2024



يجب على الطالب المقيد بالصف الأول الثانوي في جميع محافظات الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 تقديم الأوراق التالية لتسليم التابلت الدراسي وهى:-

صورة من شهادة ميلاد الطالب المميكنة.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

إيصال تسديد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجاري.

إيصال سداد رسوم التابلت.