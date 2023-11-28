الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تعليم الجيزة" تتسلم أجهزة التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي

جريدة الدستور

تسلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أجهزة التابلت المدرسي من مخازن وزارة التربية والتعليم، وفقًا لبيانات الطلاب التي أرسلتها المديرية للوزارة.

وستبدأ المديرية، توزيعها على الإدارات التعليمية، لتوزيعها طلاب الصف الأول الثانوى العام، لتدريبهم عليها قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر في يناير المقبل.

دفع خدمة تأمين التابلت

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه لن يتم تسليم الطالب جهاز التابلت إلا بعد دفع خدمة تأمين التابلت بقيمة ١٠٥ جنيهات، بعد أن تم تفعيلها في بعض مكاتب البريد وجاري تفعيلها تباعا في باقي الأماكن، حيث يمكن لولي الأمر سداد قيمة التأمين في أي مكتب بريد وغير مرتبط بالمدرسة أو المربع السكني.

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وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، اجتماعًا بمديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على تنفيذ المديريات التعليمية لتوجيهات وقرارات الوزارة بشأن انضباط سير العملية التعليمية.

ورحب الوزير بالحضور في هذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية؛ لمتابعة انضباط العملية التعليمية، والارتقاء بها في جميع محافظات الجمهورية.

ووجه الوزير بتجهيز (٨٥٦٣) مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، موجهًا مديري المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من (١٠-١٢) ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم، وحصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات، كما وجه بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

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وأشاد الوزير بتنفيذ البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي"، كأحد أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، والذي ضم ٧١٥٧٧ متدربا، حيث وجه الشكر لكل مديري المديريات التعليمية على جهودهم في الإشراف على هذا البرنامج التدريبي، وتحقيق أقصى استفادة من خلال نقل ما تم التدريب عليه إلى المعلمين والطلاب، وتنمية وعيهم وإدراكهم بالمشروعات القومية وإسهامات الدولة المصرية.

كما تابع الوزير موقف تسكين المديرين الجدد ضمن "المبادرة الرئاسية ١٠٠٠ مدير مدرسة"، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتيسير كافة الاجراءات لهم ومتابعتهم لتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم.

وفي ذات الإطار، حرص الدكتور رضا حجازي على التشديد على المديريات التعليمية بسرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة ٣٠ الف معلم.. السنة الأولى" وتيسير كافة الإجراءات لهم.

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