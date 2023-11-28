الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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مصر

قرار مهم من "التعليم" بشأن الانتخابات الرئاسية.. وتسكين 30 ألف معلم

وزير التعليم
وزير التعليم

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات لمديريات التربية والتعليم بشأن انتخابات الرئاسة وتسكين المعلمين بمسابقة ٣٠ ألف معلم.

تعليمات وزير التربية والتعليم 
وجاءت تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم كالتالي:


١- تجهيز (8563) مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية

٢- التشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال فترة انعقاد الانتخابات

٣- حصول طلاب مدارس اللجان الانتخابية فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات

٤-  لا تراخي في غياب الطلاب في المدارس وتعمل على جذب الطلاب للمدرسة

وكيل مديرية التعليم بالقاهرة تتفقد سير العملية التعليمية واللجان الانتخابية بمدارس إدارة حلوان التعليمية

٥- تشكيل فرق لمعالجة التسرب من التعليم لحصر المتسربين والطلاب معتادي الغياب

٦- سرعة تسكين المعلميـن الجـدد - الناجحين في مسابقـة 30 الف معلم.. السنة الأولى وتيسير كافة الإجراءات لهم

٧- الوزارة لـن تسمح بالغش أو التسريـب في امتحانات الشهادة الإعدادية

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، اجتماعًا بمديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على تنفيذ المديريات التعليمية لتوجيهات وقرارات الوزارة بشأن انضباط سير العملية التعليمية.

ورحب الوزير بالحضور في هذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية؛ لمتابعة انضباط العملية التعليمية، والارتقاء بها في جميع محافظات الجمهورية.

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ووجه الوزير بتجهيز (٨٥٦٣) مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، موجهًا مديري المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من (١٠-١٢) ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم، وحصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات، كما وجه بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات، وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

وأشاد الوزير بتنفيذ البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي"، كأحد أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، والذي ضم ٧١٥٧٧ متدربا، حيث وجه الشكر لكل مديري المديريات التعليمية على جهودهم في الإشراف على هذا البرنامج التدريبي، وتحقيق أقصى استفادة من خلال نقل ما تم التدريب عليه إلى المعلمين والطلاب، وتنمية وعيهم وإدراكهم بالمشروعات القومية وإسهامات الدولة المصرية.

كما تابع الوزير موقف تسكين المديرين الجدد ضمن "المبادرة الرئاسية ١٠٠٠ مدير مدرسة"، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتيسير كل الإجراءات لهم ومتابعتهم لتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم.

وفي ذات الإطار، حرص الدكتور رضا حجازي على التشديد على المديريات التعليمية بسرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة ٣٠ الف معلم.. السنة الأولى" وتيسير كافة الإجراءات لهم.

كما تابع الوزير آليات المديريات التعليمية في إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بالغش أو التسريب، وأنه على كل مديرية تعليمية الالتزام بضوابط الامتحانات ومنع الغش، والتأكيد على إعلام الطلاب مبكرًا بطريقة تطبيق الامتحان.

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انتخابات الرئاسة تسكين المعلمين بمسابقة ٣٠ ألف معلم الدكتور رضا حجازي لجان انتخابية جذب الطلاب للمدرسة تجهيز 8563 مدرسة

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