هل تتيح منظومة الثانوية العامة الجديدة للطالب أكثر من فرصة فى الامتحانات؟ مصادر تجيب

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتطوير منظومة الثانوية العامة.

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قالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": “منح الطالب أكثر من فرصة لدخول الامتحانات يأتي من خلال تعدد محاولات التقييم، وذلك كبديل لنظام الفرصة الواحدة المتبع حاليا والذي يجعل مستقبل الطالب متوقفا على امتحاناته في سنة واحدة، وقد يتعرض أثناء الامتحانات إلى ظروف طارئة تحرمه من الحصول على المجموع الذي يرده والكلية التى يرغبها”.

وأضافت المصادر خلال تصريحاتها: “هنا يوجد أكثر من شكل محتمل لتعدد المحاولات إما أن تكون امتحانات الثانوية العامة تراكمية على أكثر من عام دراسي، أو منح الطالب فرص للتحسين من خلال إعادة السنة مع وضع ضوابط للتحسين، أو من خلال إعادة السنة للطلاب الناجحين أو الراسبين بجميع المواد وليس مواد محددة”.

وأشارت المصادر: في النظام الحالى “لا يوجد نظام تحسين أن أى طالب نجح فى نتيجة الثانوية العامة 2023، دور أول، لا يحق له إعادة السنة مرة أخرى، حتى ولو كان مجموعه قليلا، قائلة: ”ومن نجح انتهت فرصته فى الثانوية العامة".

وكان قد قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة حريصة على توفير منتج جيد للطالب، وإعداد له ليكون قادرًا على المنافسة، مع التأكيد على مراعاة الظروف الحالية والوضع الحالي للمدارس، فضلًا عن إعداد المعلم بما يتناسب مع التطوير.