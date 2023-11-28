"تعليم مطروح" تتابع استعدادات الفرق المسرحية للتقييم الوزاري

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، استعدادات الفرق المسرحية الفائزة بالمراكز الأولى على مستوى المحافظة للتقييم الوزاري المركزي، بالقاعة الكبرى في مكتبة مصر العامة، بحضور أسامة المرسي، مدير عام المكتبة، وهدى إبراهيم، مدير عام الشؤون التنفيذية، وسلوى لطفي، موجه عام التربية المسرحية، وسامح الواعي الموجه الأول.

_ العروض المسرحية المتميزة

وتابع وكيل تعليم مطروح العروض المسرحية المتميزة التي تألق في تقديمها فريق مدرسة الروضة الخاصة وفريق مجمع الرويني الابتدائي ١، والتي تناولت بطولات أبناء فلسطين، حيث أظهروا خلالها تضحيات أبناء قطاع غزة، كذلك تابع جانبا من الإلقاء الشعري للمواهب الطلابية ببعض مدارس مطروح.

_ تفعيل الأنشطة الطلابية

وأشاد وكيل تعليم مطروح بالجواهر الطلابية في التربية المسرحية، مشيرا إلى أن تفعيل الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية يعد جزءًا مهمًا من عملية التنمية الثقافية من خلال طرح ومعالجة قضايا ومواقف تتعلق بواقع المجتمع والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها وفق ظروف البيئة المحيطة.

_ نتيجة المسابقة المسرحية لمهرجان اعياد الطفولة

وثمن شحاتة المنافسة الفنية الشريفة والقوية بين الفرق المسرحية المدرسية، مقدمًا التحية والتقدير لكافة الفرق الفائزة ومشيدا بمجهودات مدير عام الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية المسرحية والذي توج خلال العامين الماضيين بالحصول على مراكز متقدمة جمهوريا في الإلقاء الشعري والمسرح التفاعلي ومسرحة المناهج.

وفي ذات السياق، اعتمد وكيل تعليم مطروح نتيجة المسابقة المسرحية لمهرجان أعياد الطفولة ومسابقة الإلقاء الشعري.

وفى سياق آخر، كان قد تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، يرافقه إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، انطلاق الخطوات التنفيذية الخاصة بإجراءات التعاقد مع المقبولين بمسابقه الـ٣٠ ألف معلم، الدفعة الأولى، معلم مساعد تخصص (معلم فصل ورياض أطفال)، حسب القرار الوزارى رقم ١٩٠ بتاريخ 4 أكتوبر الماضي.

"تعليم مطروح

"تعليم مطروح

"تعليم مطروح

"تعليم مطروح

"تعليم مطروح

"تعليم مطروح

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