الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم مطروح" تبدأ التعاقد مع المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، يرافقه إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، انطلاق الخطوات التنفيذية الخاصة بإجراءات التعاقد مع المقبولين بمسابقه الـ٣٠ ألف معلم، الدفعة الأولى، معلم مساعد تخصص (معلم فصل ورياض أطفال)، حسب القرار الوزارى رقم ١٩٠ بتاريخ 4 أكتوبر الماضي. 

_ استلام العمل

وأضاف أنه سيتم استلامهم العمل بعد التوزيع على الإدارات التعليمية التي تعاني عجزا صارخا في تلك التخصصات، في ضوء تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. 

_تسليم خطابات التعيين

واوضح شحاته أن تسليم خطابات التعيين وتوقيع العقد من خلال اللجنة المختصة قد بدأ اليوم ولمدة ثلاثة أيام حتي بعد غد الخميس بالقاعة الكبري في ديوان عام المديرية لمعلمات رياض الأطفال، مضيفًا أنه سيتم توقيع العقود لمعلمي الفصل يوم الأحد المقبل الموافق ٣ ديسمبر المقبل وحتي الثلاثاء ٥ من ذات الشهر كذلك تسليمهم خطابات التعيين على الإدارات التعليمية.

_ إنهاء إجراءات التعيين

ووجه شحاتة، رئيس اللجنة والفريق المعاون من الموارد البشرية ورياض الأطفال والموازنة بالتسهيل على المعلمين خلال إنهاء إجراءات تعيينهم والتعامل التربوي الجيد مع المعلمين الجدد وبذل كافة الجهود للتيسير عليهم مع بداية حياتهم المهنية.  

وفى سياق آخر كان قد تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية، فعاليات اليوم الثاني من البرنامج التدريبي الوزاري حول "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي"، بالقاعة الكبرى في مكتبة مصر العامة وسط مدينة مرسى مطروح، والذي يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة ٣ أيام، حيث تركز محاضرات اليوم الثاني على "التربية الإيجابية" والسبل التربوية لتعليم النش أهمية وسبل المحافظة على مقدرات وممتلكات الوطن، من خلال تعزيز الجانب الإيجابي لديه مع تعديل السلوك غير الإيجابي لدى بعض الطلاب. 

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مسابقة ال٣٠ الف معلم مطروح وكيل تعليم مطروح إجراءات التعاقد المعلمين

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