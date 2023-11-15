"تعليم مطروح": طلاب التربية الخاصة يحصدون 8 ميداليات ببطولة غرب الدلتا

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، البطولة الإقليمية لمحافظات إقليم غرب الدلتا (مطروح، الإسكندرية، البحيرة) للطلاب ذوى الهمم (الصم وضعاف السمع)، على ملاعب مركزي شباب مطروح والزهور بمدينة مرسى مطروح، تحت إشراف إدارة التربية الخاصة وتوجيه عام التربية الرياضية.

وتابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فعاليات البطولة الإقليمية بحضور وليد الرفاعي مدير عام الشباب والرياضة ومسئولي التربية الخاصة بالوزارة، معربًا عن سعادته البالغة بالتنظيم الجيد للبطولة على أرض محافظة مطروح، مقدمًا الشكر والتقدير إلى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على دعمه المتواصل وتوجيهاته المستمرة لنجاح البطولة كذلك الشكر لمديرية الشباب والرياضة للتعاون الإيجابي مع تعليم مطروح.

الطلاب الفائزين ببطولة محافظات إقليم غرب الدلتا

وأوضح شحاتة، أن الطالب محمد يحيى بطل التربية الخاصة بمحافظة مطروح، حقق الميدالية الذهبية في سباق 100 متر عدو بنين، وفازت الطالبة حنين عبدالحي بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالميدالية الذهبية دفع جلة بنات، وحقق الطالب محمود يحيي بدر الميدالية الذهبية في سباق الوثب طويل بنين، بينما حققت الطالبة حنين عبدالحي عثمان علي الميدالية الفضية في سباق الوثب الطويل بنات.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن الطالب خالد وليد حصل على الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة بنين بينما حقق الطالب محمد سامى الرفاعي الميدالية البرونزية في ذات المسابقة، وختاما في اللعبة الجماعية الوحيدة بالبطولة حقق فريق تعليم مطروح الميدالية الفضية في كرة السلة بنين وبنات.

وقدم شحاتة التحية والتقدير لرجال التربية الرياضية موجهين ومعلمين بقيادة محمد رمضان، الموجه العام، وإدارة التربية الخاصة بقيادة شريف طه، مدير الإدارة، عرفانا بالتنظيم الرائع للبطولة وتشريف المحافظة بالظهور في أبهى صورة.

وأعرب وكيل تعليم مطروح عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققه ذوى الهمم بحصد عدة مراكز متقدمة بألعاب القوى ١٠٠ متر عدو ودفع الجلة وكرة السلة (بنين / بنات) والوثب الطويل، مثمنًا روح الإصرار والتحدي التي تحلوا بها لتجاوز كافة الصعوبات والتحديات وتحقيق أهدافهم والوصول إلى أعلى المستويات.

واختتم تصريحاته بتأكيد اهتمام المديرية بأصحاب الهمم والعزيمة الحديدية، لافتًا إلى أن المنظومة التعليمية مستمرة في توفير كافة الأجواء المناسبة لتهيئة بيئة تربوية لأصحاب الإرادة الذين يمثلون جزءا رئيسيا في المجتمع.

طلاب التربية الخاصة يحصدون 8 ميداليات ببطولة غرب الدلتا

طلاب التربية الخاصة يحصدون 8 ميداليات ببطولة غرب الدلتا

طلاب التربية الخاصة يحصدون 8 ميداليات ببطولة غرب الدلتا

طلاب التربية الخاصة يحصدون 8 ميداليات ببطولة غرب الدلتا

طلاب التربية الخاصة يحصدون 8 ميداليات ببطولة غرب الدلتا

طلاب التربية الخاصة يحصدون 8 ميداليات ببطولة غرب الدلتا

طلاب التربية الخاصة يحصدون 8 ميداليات ببطولة غرب الدلتا

طلاب التربية الخاصة يحصدون 8 ميداليات ببطولة غرب الدلتا

طلاب التربية الخاصة يحصدون 8 ميداليات ببطولة غرب الدلتا

طلاب التربية الخاصة يحصدون 8 ميداليات ببطولة غرب الدلتا

طلاب التربية الخاصة يحصدون 8 ميداليات ببطولة غرب الدلتا

طلاب التربية الخاصة يحصدون 8 ميداليات ببطولة غرب الدلتا