وكيل تعليم مطروح يشهد تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية

شهد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس الثانوية على مستوى محافظة مطروح بعد إجراء الانتخابات في أجواء ديمقراطية اتسمت بالنزاهة والشفافية حيث تم اختيار وتشكيل المكتب التنفيذي لطلاب المرحلة الثانوية.

جاء ذلك بحضور هدى إبراهيم، مدير عام الشئون التنفيذية، ولطيفة طرمان، موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية.

نتيجة انتخابات المرحلة الثانوية

وأعلن مدير المديرية نتيجة انتخابات المرحلة الثانوية وجاءت على النحو التالي:

- فوز الطالب فارس محمد يسري، بمنصب أمين اتحاد طلاب المديرية.

- فوز الطالبة روان ياسر لطفي، - إدارة مطروح التعليمية - بمنصب الأمين المساعد.

وجاء تشكيل اللجان كالآتي:

1- الطالبة جميلة سامي - إدارة النجيلة: المقرر الاجتماعي.

2- الطالبة رحمة ياسر لطفي - إدارة مطروح: المقرر الثقافي.

3- الطالبة نادية كامل - إدارة العلمين: المقرر الفني.

4- الطالبة جنى أشرف الشريف - إدارة الضبعة: المقرر العلمي.

5- الطالب يوسف سيد أحمد - إدارة العلمين: المقرر رياضي.

انتخابات الاتحاد التنفيذي

وأشاد وكيل تعليم مطروح، بانتخابات الاتحاد التنفيذي، مشيرًا إلى أنها تجربة ديمقراطية رائدة يمارسها الطلاب، بأنفسهم على غرار ما حدث في انتخابات الاتحاد التنفيذي للمحافظة في إطار انتخابات اتسمت بالنزاهة والشفافية والمصداقية.

وأضاف أن هذه التجربة أسفرت عن انتخاب مكتب تنفيذي يمثل جموع طلاب المحافظة عبر خلالها الطلاب عن أنفسهم في اختيار خير من يمثلهم مقدمًا التهنئة إلى المكتب التنفيذي للمرحلة الثانوية، متمنيًا لهم التوفيق.

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن اتحاد الطلاب، هو تنظيم تربوي يستهدف مساعدة الطلاب على حل مشكلاتهم في أجواء ديمقراطية، ولديه مهمة مزدوجة لإرشاد زملائهم لكيفية حل المشكلات الدراسية والاجتماعية التي تقابلهم، تحت إشراف أخصائيي وموجهي التربية الاجتماعية.

وكيل تعليم مطروح يشهد تنصيب المكتب التنفيذي

وكيل تعليم مطروح يشهد تنصيب المكتب التنفيذي

وكيل تعليم مطروح يشهد تنصيب المكتب التنفيذي

وكيل تعليم مطروح يشهد تنصيب المكتب التنفيذي

وكيل تعليم مطروح يشهد تنصيب المكتب التنفيذي