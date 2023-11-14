الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يوجه بتفعيل الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية

الأنشطة الطلابية
الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية

حضر عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، صباح اليوم الثلاثاء، جانبا من فعاليات نهائي مسابقة المسرح التفاعلي بين الفرق المسرحية بمدارس وادي ماجد الاعدادية بنين والسيدة عائشة الاعدادية بنات والعمدة أحمد طرام الاعدادية بنات والحرية الخاصة والرنيسانس الخاصة بالقاعة الكبري في مكتبة مصر العامة بحضور سلوى لطفي موجه عام التربية المسرحية ولجنة التحكيم الوزارية التابعة للإدارة العامة للأنشطة التربوية. 

تفعيل الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية

وأكد شحاتة أن مسابقة المسرح التفاعلي تأتي تنفيذا لتعليمات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتفعيل الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية، مشيرًا أنه يمثل جزءًا مهمًا من عملية التنمية الثقافية من خلال طرح ومعالجة قضايا ومواقف تتعلق بواقع المجتمع  والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها وفق ظروف البيئة المحيطة

القضايا المتعلقة بالزيادة السكانية 

وأعرب وكيل الوزارة عن  سعادته البالغة بمتابعة الحفل الختامي للمسرح التفاعلي والمنافسة الفنية الشريفة والقوية بين الفرق المسرحية المدرسية، مقدمًا التحية والتقدير لاختيار موضوعات اجتماعية 
تعريفية للطلاب بأهم القضايا المتعلقة بالزيادة السكانية والصحة الإنجابية ونشر الثقافة الحقيقية لهذه القضايا

التفاعل مع قضايا المجتمع

واختتم وكيل تعليم مطروح تصريحاته، مؤكدًا أن المسرح التفاعلي يأتي في إطار جهود وزارة التربية والتعليم في إعداد طالب قادر على التفاعل مع قضايا المجتمع والمشاركة في وضع الحلول والمقترحات.

انتخابات مجلس أمناء محافظة مطروح 

وفى سياق اخر كانت قد نظَّمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، امس، انتخابات مجلس أمناء المحافظة، في قاعة التدريب بديوان عام المديرية، بحضور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، ولطيفة طرمان أمين سر المجلس، وحضور رؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية، وأعضاء المجلس الثلاثة من المهتمين بالعملية التعليمية، وسط أجواء ديمقراطية سليمة.

الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية
الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية
الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية
الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية
الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية
الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية
الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية
الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية
الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية
الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية
الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية
الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية
الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية
الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية
الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية
الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية
الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية
الأنشطة الطلابية بالمؤسسات التعليمية
تعليم مطروح مسابقة المسرح التفاعلي الفرق المسرحية قضايا المجتمع مطروح

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