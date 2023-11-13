"تعليم مطروح" تنظم انتخابات مجلس أمناء المحافظة

نظَّمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح انتخابات مجلس أمناء المحافظة، في قاعة التدريب بديوان عام المديرية، بحضور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، ولطيفة طرمان أمين سر المجلس، وحضور رؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية، وأعضاء المجلس الثلاثة من المهتمين بالعملية التعليمية، وسط أجواء ديمقراطية سليمة.

_ نتائج الانتخابات

انتهت الانتخابات بفوز الحاج أحمد هاشم رئيس مجلس أمناء إدارة مطروح التعليمية برئاسة مجلس الأمناء على مستوى محافظة مطروح بالانتخاب والحاج فتحي ابوعبيسي رئيس مجلس أمناء النجيلة نائبًا لرئيس المجلس والسيد عبداللطيف المراقب المالي بالتزكية بناء على الاتفاق من جميع الاعضاء.

_ انتخابات رئاسة ونيابة مجلس الأمناء

وأعرب مدير تعليم مطروح عن سعادته بالأجواء الديموقراطية الرائعة التي سادت انتخابات رئاسة ونيابة مجلس الأمناء وسط مشاعر أجواء ديمقراطيه هدفها الأول والأخير صالح العملية التعليمية بمدارس المحافظة.