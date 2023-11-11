تعليم مطروح: تدشين منصة إلكترونية لمراجعة مناهج الفصل الدراسي الأول

اجتمع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، مع موجهي عموم المواد الدراسية ومدير مركز التطوير التكنولوجي بمقر ديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام.

واستهل وكيل تعليم مطروح، الاجتماع بالترحيب بالحضور ثم استعرض معهم نتائج الزيارات الميدانية التي تم تنفيذها منذ انطلاق العام الدراسي بداية أكتوبر الماضي، مشددًا على تكثيف جولات المتابعة الميدانية لكل المدارس خاصة الكائنة بالقرى والنجوع الصحراوية بأرجاء المحافظة.

خطة المنظومة التعليمية لدعم الطلاب

وأوضح وكيل تعليم مطروح، للحضور، أن المديرية قررت وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تدشين منصات إلكترونية للمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية)، مشددًا على الموجهين العموم، ضرورة ترشيح نخبة من أفضل المعلمين لتفعيل تلك المنصات المزمع إنشائها وشرح المراجعات النهائية للفصل الدراسي الأول وشرح مناهج الفصل الدراسي الثاني.

وأشار إلى أنها ستكون مفتوحة عبر شبكة اليوتيوب وتحت إشراف التطوير التكنولوجي وتأتي في إطار خطة المنظومة التعليمية لدعم الطلاب ومواجهة العجز الصارخ في أعداد المعلمين بكافة المواد الدراسية والتي ظهرت جليا هذا العام مع دخول ١٨ مدرسة جديدة ابتدائية وإعدادية الخدمة.

وأكد مدير المديرية، ضرورة تكاتف الجميع والتحلي بالجدية وتقديم كل سبل الدعم والمعاونة في سبيل نجاح منظومة المنصات الإلكترونية والتي تأتي دعمًا لأبنائنا الطلاب والمساهمة في رفع مستواهم التعليمي وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.