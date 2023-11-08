وكيل تعليم مطروح يتابع العملية التعليمية بالمدرسة النووية ويوجه بمعالجة السلبيات

واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث قام بزيارة مفاجئة للدراسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة.

- تطبيق لائحة الانضباط المدرسي

وتفقد وكيل تعليم مطروح الفصول الدراسية والحجرات التعليمية بأقسام المدرسة الثلاثة (كهرباء/ إلكترونيات/ ميكانيكا)، موجهًا إلى تامر لطفي، مدير المدرسة، بتلافي السلبيات ومعالجتها على وجه السرعة، مع التنبيه العاجل على الطلاب والمعلمين بحظر استمرار استخدام الموبايل أثناء اليوم الدراسي مع تطبيق لائحة الانضباط المدرسي فورًا تجاه الطلاب المخالفين.

- تطوير منظومة التعليم إداريًا وتربويًا

وأكد مدير المديرية لإدارة المدرسة النووية على ضرورة بذل كل الجهود وتقدير المسئولية الملقاة عليهم لتطوير منظومة التعليم إداريًا وتربويًا، وتفعيل منظومة التدريب العملي بالمعامل والورش.

- فندق الإقامة وحجرات المذاكرة

وتفقد شحاتة فندق الإقامة وحجرات المذاكرة وقاعة الطعام بالمدرسة، متابعًا سير العمل في المطبخ أثناء إعداد وجبات الإفطار، والتأكد من جودة وسلامة الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب، ومطابقتها المواصفات القياسية الفنية الواردة من مكتب سلامة الغذاء.

وفي ختام الجولة المفاجئة، أكد شحاتة أن المدرسة النووية صرح تعليمي شامخ يضم صفوة من الطلاب المتفوقين، وتعد أولى المدارس من نوعها فى ذلك المجال في مصر والشرق الأوسط، لتعليم وتدريب الطلاب على أساسيات التعامل مع الطاقة النووية.

وفى سياق آخر، كان قد قام عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أمس، بجولة ميدانية مفاجئة لمتابعة انتظام الدراسة، حيث تفقد مسار العملية التعليمية بمدارس النجيلة القبلية الإعدادية فترة مسائية، والنجيلة الثانوية المشتركة والنجيلة البحرية الصناعية بنين، والتي تعمل فترة مسائية.

جاءت جولة وكيل الوزارة المفاجئة بمدارس النجيلة غرب المحافظة، لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي، بحضور السيد توفيق، مدير إدارة المتابعة الميدانية.

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح