الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع العملية التعليمية بالمدرسة النووية ويوجه بمعالجة السلبيات

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث قام بزيارة مفاجئة للدراسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة.

- تطبيق لائحة الانضباط المدرسي

وتفقد وكيل تعليم مطروح الفصول الدراسية والحجرات التعليمية بأقسام المدرسة الثلاثة (كهرباء/ إلكترونيات/ ميكانيكا)، موجهًا إلى تامر لطفي، مدير المدرسة، بتلافي السلبيات ومعالجتها على وجه السرعة، مع التنبيه العاجل على الطلاب والمعلمين بحظر استمرار استخدام الموبايل أثناء اليوم الدراسي مع تطبيق لائحة الانضباط المدرسي فورًا تجاه الطلاب المخالفين. 

- تطوير منظومة التعليم إداريًا وتربويًا

وأكد مدير المديرية لإدارة المدرسة النووية على ضرورة بذل كل الجهود وتقدير المسئولية الملقاة عليهم لتطوير منظومة التعليم إداريًا وتربويًا، وتفعيل منظومة التدريب العملي بالمعامل والورش.

- فندق الإقامة وحجرات المذاكرة

وتفقد شحاتة فندق الإقامة وحجرات المذاكرة وقاعة الطعام بالمدرسة، متابعًا سير العمل في المطبخ أثناء إعداد وجبات الإفطار، والتأكد من جودة وسلامة الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب، ومطابقتها المواصفات القياسية الفنية الواردة من مكتب سلامة الغذاء.

وفي ختام الجولة المفاجئة، أكد شحاتة أن المدرسة النووية صرح تعليمي شامخ يضم صفوة من الطلاب المتفوقين، وتعد أولى المدارس من نوعها فى ذلك المجال في مصر والشرق الأوسط، لتعليم وتدريب الطلاب على أساسيات التعامل مع الطاقة النووية.

وفى سياق آخر، كان قد قام عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أمس، بجولة ميدانية مفاجئة لمتابعة انتظام الدراسة، حيث تفقد مسار العملية التعليمية بمدارس النجيلة القبلية الإعدادية فترة مسائية، والنجيلة الثانوية المشتركة والنجيلة البحرية الصناعية بنين، والتي تعمل فترة مسائية.

جاءت جولة وكيل الوزارة المفاجئة بمدارس النجيلة غرب المحافظة، لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي، بحضور السيد توفيق، مدير إدارة المتابعة الميدانية.

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح مطروح سير العملية التعليمية تكنولوجيا الطاقة النووية تعليم مطروح

مواد متعلقة

وكيل تعليم مطروح يحيل مدير مدرسة النجيلة الصناعية و18 معلمًا للتحقيق

الأكثر قراءة

روى فيتوريا مرشح لتدريب اتحاد جدة خلفًا لنونو سانتو (خاص)

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

إعدام المتهم الأول.. تفاصيل سرقة حياة "عروس بنها" قبل دقائق من زفافها

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

وزير النقل يوجه بالاستفادة من المنتج المحلي واستخدام الخامات المصرية في كل الصناعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

طور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار

هيئة البث الإسرائيلية عائلات الأسرى في غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها