جولات ميدانية مفاجئة لـ وكيل "تعليم مطروح" لمتابعة مسار العملية التعليمية

واصل عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم فى مطروح جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية، حيث تفقد مسار العملية التعليمية بمدارس مراجع الشايب الابتدائية بقرية بقبق وأبو زريبة الابتدائية وسيول القطعان الابتدائية التابعة لإدارة السلوم التعليمية.

جاءت جولة وكيل تعليم مطروح المفاجئة بمدارس المدينة الحدودية أقصى غرب المحافظة لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية

تكثيف جولات المتابعة

ورصد وكيل تعليم مطروح خلال جولته التفقدية عدم انضباط بعض المعلمين موجهًا أحمد الكيال مدير الإدارة بتكثيف جولات المتابعة للمدارس خاصة الكائنة بالقري والنجوع وقيام قسم المتابعة بالدور المكلف به لضبط مسار العمل بكافة مدارس السلوم.

إحالة للتحقيق

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن الجولات الميدانية مستمرة حتى يعود الانضباط والاستقرار فى العملية التعليمية بكافة مدارس المحافظة، موجهًا كافة القيادات برفع شعار "معا لعودة الانضباط" وإحالة معلمى مدارس ابوزريبة ومراجع الشايب وسيول القطعان للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالمدرسة والاهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية.

وفى سياق آخر كان قد اجتمع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أمس، مع مديري الإدارات التعليمية والنوعية بديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام وخالد نصار مدير التعليم الفني.

واستعرض شحاتة خلال الاجتماع محصلة الشهر الأول من العام الدراسي الجديد، موضحا إيجابيات وسلبيات المرحلة الماضية بكافة مدارس المحافظة.

وأكد خلال الاجتماع، ضرورة تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بتفعيل حصص المشاهدة بكافة مدارس مطروح بمعدل حصتين دراسيتين خلال الفترة الواحدة باليوم الدراسي مع متابعة تحصيل الطلاب ونواتج التعلم من الحصص التفاعلية مشددا كذلك علي متابعة معدلات الغياب في المدارس خاصة بالمرحلة الثانوية ( عام / فني) مع تنفيذ خطة مبسطة بإطار زمني محدد لتفعيل الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها في المدارس لجذب الطلاب مع الالتزام بتنفيذ اللوائح والقوانين الوزارية الخاصة بلائحة غياب الطلاب.

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