الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولات ميدانية مفاجئة لـ وكيل "تعليم مطروح" لمتابعة مسار العملية التعليمية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصل عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم فى مطروح جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية، حيث تفقد مسار العملية التعليمية بمدارس مراجع الشايب الابتدائية بقرية بقبق وأبو زريبة الابتدائية وسيول القطعان الابتدائية التابعة لإدارة السلوم التعليمية. 

 

جاءت جولة وكيل تعليم مطروح المفاجئة بمدارس المدينة الحدودية أقصى غرب المحافظة لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية  

 تكثيف جولات المتابعة

ورصد وكيل تعليم مطروح خلال جولته التفقدية عدم انضباط بعض المعلمين موجهًا أحمد الكيال مدير الإدارة بتكثيف جولات المتابعة للمدارس خاصة الكائنة بالقري والنجوع وقيام قسم المتابعة بالدور المكلف به لضبط مسار العمل بكافة مدارس السلوم.

إحالة للتحقيق

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن الجولات الميدانية مستمرة حتى يعود الانضباط والاستقرار فى العملية التعليمية بكافة مدارس المحافظة، موجهًا كافة القيادات برفع شعار "معا لعودة الانضباط"  وإحالة معلمى مدارس ابوزريبة ومراجع الشايب وسيول القطعان للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالمدرسة والاهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية.

 

وفى سياق آخر كان قد اجتمع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أمس، مع مديري الإدارات التعليمية والنوعية بديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام وخالد نصار مدير التعليم الفني. 

واستعرض شحاتة خلال الاجتماع محصلة الشهر الأول من العام الدراسي الجديد، موضحا إيجابيات وسلبيات المرحلة الماضية بكافة مدارس المحافظة.

 

وأكد خلال الاجتماع، ضرورة تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بتفعيل حصص المشاهدة بكافة مدارس مطروح بمعدل حصتين دراسيتين خلال الفترة الواحدة باليوم الدراسي مع متابعة تحصيل الطلاب ونواتج التعلم من الحصص التفاعلية مشددا كذلك علي متابعة معدلات الغياب في المدارس خاصة بالمرحلة الثانوية ( عام / فني) مع تنفيذ خطة مبسطة بإطار زمني محدد لتفعيل الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها في المدارس لجذب الطلاب مع الالتزام بتنفيذ اللوائح والقوانين الوزارية الخاصة بلائحة غياب الطلاب.

IMG-20231106-WA0014
IMG-20231106-WA0014
IMG-20231106-WA0013
IMG-20231106-WA0013
IMG-20231106-WA0012
IMG-20231106-WA0012
تعليم مطروح العملية التعليمية إحالة للتحقيق وكيل تعليم مطروح مطروح

مواد متعلقة

"السكر بـ27 والأرز بـ22".. مواطنو مطروح يشيدون بميادرة "خفض الأسعار"

مرسى مطروح تستعد لمواجهة الأزمات والطوارئ برفع كفاءة المعدات (صور)

"مياه مطروح" تستعرض جاهزيتها لمواجهة الأزمات أمام لجنة "التنمية المحلية"

محافظ مطروح يناقش مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة الحمام

قوافل طبية وملتقى توظيفي.. فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بمطروح خلال 3 أيام

وكيل "تعليم مطروح" يجتمع مع مديري الإدارات التعليمية والنوعية

فتح باب التقديم للحصول على وحدة سكنية بمدينة سيوة.. اليوم

محافظ مطروح يطمئن على طلاب المعهد الفنى الصحي (صور)

الأكثر قراءة

اجتماع عاجل بـ"تعليم النواب" لبحث أزمة المستبعدين من مسابقة تعيين 30 ألف معلم

الأونروا لـ"الدستور": حجم التدمير كبير فى غزة والقطاع فى حاجة للمساعدات

أحمد فتوح في الأهلي.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

مزقاه ب 20 طعنة.. استمرار حبس سيدة وابنتها قتلا بائع في كرداسة

صاحب محل يقتل بائعًا متجولًا طعنًا بمطواة فى دار السلام

اتخانقوا في الفرح.. ضبط طالب أنهى حياة زميله بسلاح أبيض في أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية