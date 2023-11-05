وكيل "تعليم مطروح" يجتمع مع مديري الإدارات التعليمية والنوعية

اجتمع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مع مديري الإدارات التعليمية والنوعية بديوان عام المديرية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام وخالد نصار مدير التعليم الفني.

محصلة الشهر الأول من العام الدراسي الجديد

واستعرض شحاتة خلال الاجتماع محصلة الشهر الأول من العام الدراسي الجديد، موضحا إيجابيات وسلبيات المرحلة الماضية بكافة مدارس المحافظة.

تفعيل حصص المشاهدة بكافة مدارس مطروح

وأكد خلال الاجتماع ضرورة تنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بتفعيل حصص المشاهدة بكافة مدارس مطروح بمعدل حصتين دراسيتين خلال الفترة الواحدة باليوم الدراسي مع متابعة تحصيل الطلاب ونواتج التعلم من الحصص التفاعلية مشددا كذلك علي متابعة معدلات الغياب في المدارس خاصة بالمرحلة الثانوية ( عام / فني) مع تنفيذ خطة مبسطة بإطار زمني محدد لتفعيل الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها في المدارس لجذب الطلاب مع الالتزام بتنفيذ اللوائح والقوانين الوزارية الخاصة بلائحة غياب الطلاب.

تنفيذ حقيبة تدريبية مكثفة

وأشار وكيل تعليم مطروح للحضور انه خلال الأيام المقبلة سيتم تنفيذ حقيبة تدريبية مكثفة تنفيذًا لتعليمات السيد الاستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ممثلًا في الإدارة المركزية لشئون المديريات تضم حزمة برامج تدريبية عن المشروعات القومية التي قامت بها الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة يشارك فيها مديري ووكلاء المدارس وأخصائي إجتماعي واثنين من معلمي كل مدرسة ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية ورئيس اتحاد الطلاب وذلك لتبصير الطلاب بها وتعميق الانتماء الوطني ومفهوم المواطنة وما تقدمه الدولة من مجهودات هائلة للارتقاء بحياة المواطنين بكافة المجالات ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا

الاستحقاق الرئاسي المقبل

كما استعرض مدير المديرية استعداد تعليم مطروح للاستحقاق الرئاسي المقبل والمقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل من خلال متابعة جاهزية المدارس التي تم تحديدها كلجان انتخابية مع ضرورة تقديم كافة سبل الدعم اللوجستي علي مدار المرحلة المقبلة وحتي الانتهاء من الانتخابات الرئاسية لضمان الظهور في أرقي وأبهى صورة.

تقديم كافة سبل الدعم والمعاونة للمعلمين

وأكد خلال الاجتماع علي تقديم كافة سبل الدعم والمعاونة للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية الألف مدير مدرسة مشيرا أنهم نماذج تربوية مضيئة تستحق الدعم وفي سبيل اكتساب قيادات جديدة وواعدة تثري العمل وتنهض بالمنظومة التعليمية

جولات المتابعة الميدانية

ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية ومسئولي التوجيه المالي والإداري والمتابعة والتعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي بمواصلة القيام بجولات المتابعة الميدانية المفاجئة لرصد الإيجابيات بالمدارس والوقوف عليها وتعظيمها ورصد السلبيات ومعالجتها وفق الإمكانات المتاحة انطلاقا من مفهوم المتابعة لتقويم الأداء أولا وليس التقييم مع تقدير المسئولية الملقاة علي عاتقهم بالتفعيل الإيجابي لخطط الزيارات الميدانية لضمان أهدافها المنشودة وتحقيق عملية تعليمية يسودها الانضباط في كافة المدارس خاصة مترامية الأطراف في أنحاء مطروح .

تقديم منتج تعليمي متطور

وشدد وكيل تعليم مطروح على الجميع بضرورة المتابعة الفعلية والجادة لكافة المنشآت التعليمية والتواصل المستمر مع كل عناصر المنظومة لتقديم منتج تعليمي متطور لأبنائنا الطلاب وحرصًا على تكامل الجهود والإجراءات التي يتم اتخاذها لتوفير المناخ التربوى المناسب والآمن للطلاب.