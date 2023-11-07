وكيل تعليم مطروح يحيل مدير مدرسة النجيلة الصناعية و18 معلمًا للتحقيق

قام عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بجولة ميدانية مفاجئة لمتابعة انتظام الدراسة، حيث تفقد مسار العملية التعليمية بمدارس النجيلة القبلية الإعدادية فترة مسائية والنجيلة الثانوية المشتركة والنجيلة البحرية الصناعية بنين والتي تعمل فترة مسائية.

جاءت جولة وكيل الوزارة المفاجئة بمدارس النجيلة غرب المحافظة لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية.

_ معا للانضباط بالمؤسسات التعليمية

وتفقد وكيل تعليم مطروح الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة مؤكدًا استمرار رفع شعار “معا للانضباط بالمؤسسات التعليمية” من خلال مواصلة القيام بالجولات الميدانية المفاجئة بكافة أرجاء المحافظة حتى يعود الانضباط والاستقرار فى العملية التعليمية بكلفة مدارس المحافظة مشددا على تفعيل الغياب اليومى للطلاب ومطابقته بحصة التغذية المدرسية المقررة لطلاب المدارس.

ولاحظ وكيل تعليم مطروح خلال الزيارة عدم قيام المسؤل الإداري بمدرسة النجيلة الصناعيه بصرف الكتب للطلاب، كما تلاحظ وجود كراسات امتحانات داخل مخزن المدرسة وعدم إرجاعها لمخازن الإدارة مما يعد إهدارا للمال العام، حيث قرر إحالة مدير مدرسة النجيلة البحرية الصناعية بنين وعدد من المعلمين بها للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بالمدرسة والاهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية.

وفى سياق اخر كان قد واصل عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم فى مطروح جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية، حيث تفقد مسار العملية التعليمية بمدارس مراجع الشايب الابتدائية بقرية بقبق وأبو زريبة الابتدائية وسيول القطعان الابتدائية التابعة لإدارة السلوم التعليمية.

ورصد وكيل تعليم مطروح خلال جولته التفقدية عدم انضباط بعض المعلمين موجهًا أحمد الكيال مدير الإدارة بتكثيف جولات المتابعة للمدارس خاصة الكائنة بالقري والنجوع وقيام قسم المتابعة بالدور المكلف به لضبط مسار العمل بكافة مدارس السلوم.

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