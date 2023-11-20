وكيل تعليم مطروح يتابع فعاليات برنامج تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي لدى الطلاب

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية فعاليات اليوم الثاني من البرنامج التدريبي الوزاري حول "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" بالقاعة الكبري في مكتبة مصر العامة وسط مدينة مرسى مطروح والذي يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة ٣ أيام حيث تركز محاضرات اليوم الثاني على "التربية الإيجابية" والسبل التربوية لتعليم النش أهمية وسبل المحافظة على مقدرات وممتلكات الوطن من خلال تعزيز الجانب الإيجابي لديه مع تعديل السلوك الغير الإيجابي لدي بعض الطلاب.

_ تنمية روح الولاء وتعميق الانتماء لدى الطلاب

وأكد شحاته للمتدربين أهمية الدور الإيجابي والمؤثر لهم فى تحقيق أهداف هذا البرنامج التدريبى مشيرا أنه يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لوازرة التربية والتعليم من خلال تنمية روح الولاء وتعميق الانتماء لدى الطلاب موضحا أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وفي ضوء حرص الوزارة على بناء الإنسان المصري المتوازن المدعم بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه، وتنمية مجتمعه وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، والتي تتطلب مواطنين مدركين لمسئولياتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم.

_ وضع آليات تنفيذية

وأضاف أن يشارك في الفعالية التدريبية الفئات المستهدفة لهذا البرنامج والتي تشمل مديري المدارس ومعلم واحد وإخصائي اجتماعي واحد من كل مدرسة ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، والمدربين المعتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلمين، والأكفاء والمتميزين في التدريب من الموجهين والمعلمين والإخصائيين مؤكدا للمتدربين أهمية التدريب وكيفية الاستفادة منه ودورهم فى نقل ووضع آليات تنفيذية على ما تم التدريب عليه إلى المعلمين والطلاب بالمؤسسات التربوية وتنمية وعيهم وإدراك الطلاب بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة من خلال عقد ندوات ورحلات، وكتابة موضوعات التعبير لتوعيتهم بإسهامات الدولة وعبر منصات الإذاعة المدرسية والمجلات الحائطية والأنشطة التربوية بكافة نوعياتها.

وقدم مدير المديرية الشكر والتقدير لإدارة التدريب بتعليم مطروح ولجميع المدربين المشاركين فى البرنامج تقديرا للجهود المبذولة وتقدير المسئولية والمساهمة في تحقيق تلك الحزمة المهنية لأهدافها المأمولة.

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