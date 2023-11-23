موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 ونصائح من التعليم

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن موعد استلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى لعام 2024 حيث بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي ويتم توزيع التابلت من الوزارة على المديريات ثم على الإدارات التعليمية وتتولى الادارات التعليمية توزيعه على المدارس الثانوية على مستوى جمهورية مصر العربية.

تنبيهات وزارة التعليم للطلاب بعد استلام التابلت

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على بعض النقاط فيما يخص التابلت المدرسي، منها استخدام الشاحن الأصلي المرفق مع التاب، وشددت ايضًا على غلق التابلت في وقت عدم الحاجة إليه حفاظًا على البطارية، ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلاب الصف الاول الثانوي تنبيه عاجل بشأن التابلت للثانوية العامة 2024 حيث قالت: لا تقم بمحاولة فتح الجهازأو إجراء صيانة له خارج مراكز صيانة. Samsung ولا تقم بتركيب شاشة حافظة Protector حتى لا تؤثر على المدى البعيد على قدرة الـTouch.

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كما شددت على أن الغرض من التابلت تعليمي في الأساس وكل التطبيقات والإمكانيات التي تم غلقها هي للحفاظ على هذا الغرض، لذلك جرى برمجته بصورة أساسية للأغراض التعليمية وعلى بنك المعرفة المصري ومحرك البحث العلمي discovery والحفاظ على سرية الحساب الخاص بك وكلمة المرور بالاضافة إلى الحفاظ على«التاب» فهو ملكك وهدية مقدمة من الدولة إليك وستكون الاختبارات عليه وبواسطته.

تنبيهات لمسئولى التطوير التكنولوجى

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الايام الماضية على مسئولى التطوير التكنولوجى فى المدارس الثانوية بالعمل على متابعة تشغيل التابلت مع الطلاب بالاضافة إلى مساعدة الطالب فى أى مشكلة تواجهه اثناءدخول الطالب على شبكة المدرسة من أجل تحميل المناهج الرقمية والتدريب على الامتحانات الالكترونية المقرر عقدها لطلاب الصف الاول الثانوي قريبًا.