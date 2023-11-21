موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة لاستلامه

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث، بتلك الكلمات البحثية، عبر جوجل خلال الساعات الماضية من قبل طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم من جميع محافظات الجمهورية.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024

ويساعد جهاز التابلت والمنصات الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في فهم المناهج الدراسية، لطلاب الصف الأول الثانوي العام.

وتسلمت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، أجهزة التابلت المدرسي لتوزيعها على المدارس الثانوية التي تسلمها للطلاب، خلال الأيام الجارية، استعدادا لامتحانات الطلاب في الفصل الدراسي الأول والتي تجرى في شهر يناير المقبل وفقا المخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وفق موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 المحدد.

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق والمستندات المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

صورة من شهادة ميلاد الطالب المقيد في الصف الأول الثانوي، صورة من بطاقة ولي أمر الطالب، إيصال مبلغ التابلت الأصلي بعد سداده في أحد فروع مكتب البريد المصري، إقرار تسليم التابلت المدرسي، وإقرار تسليم التابلت الذي وقع عليه ولي الأمر.

دفع رسوم استلام التابلت

طالبت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي بدفع رسوم استلام التابلت المقدرة بـ 100 جنيه في البريد والتأكد من وجود الرقم التسلسلي (السريال نمبر) أمام اسم الطالب في الكشوفات لأنه يجب أن يكون نفس السريال تمبر الموجود على علبة الجهاز وعلى ولي الأمر مقارنة الأرقام.

بتصميم خارجي يتضمن مواد بلاستيكية في الجزء الخلفي من الجهاز، بينما يتميز سح الشاشة بزجاج مرن ويبلغ وزن التابلت الدراسي نحو 525 جراما مما يسهل حمله في كل مكان كما يتميز بأبعاد مناسبة حيث يبلغ طوله نحو 10 سم ويبلغ سماكة الحافة العلوية 1 سم وعرض الجانب نحو 8 سم ويتيح استخدام شريحة اتصال SIM من نوع Nano، مواصفات التابلت المدرسي.