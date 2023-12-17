جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 محافظة الدقهلية الترم الأول

أعلنت محافظة الدقهلية جدول إتمام الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول 2024 على أن تبدأ الامتحانات من ١٨ يناير حتى ٢٥ يناير.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الدقهلية

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الدقهلية على النحو التالى الخميس ١٨ يناير مادتى اللغة العربية والخط والإملاء، الأحد ٢١ يناير مادتى الجبر والاحصاء والتربية الدينية، الاثنين ٢٢ يناير مادتى اللغة الأجنبية والحاسب الآلى، الثلاثاء ٢٣ يناير مادتى الهندسة والتربية الفنية، الأربعاء ٢٤ يناير مادة الدراسات الاجتماعية، الخميس ٢٥ يناير مادة العلوم.

اعتماد الجداول

وكان الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية قد اعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي الي الصف الثاني الثانوي للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتى تبدأ فى ٩يناير المقبل.



وقال “مختار” إن هناك 1 مليون و25 ألف و387 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الاول بمراحل التعليم المختلفة بمدارس الدقهلية.

جداول امتحانات صفوف النقل

وقد أوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن جداول الامتحانات بالنسبة للمرحلة الابتدائية، في الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم ٩الي ١٣يناير، وفي المرحلة الإعدادية العامة، الأول الإعدادي من يوم ٩ إلى ١٧يناير، والثاني الإعدادي من ١٠إلى ١٧يناير، والثالث الاعدادي من ١٨ إلى ٢٥يناير، والإعدادية المهنية، في الصف الأول الإعدادي المهني من ٩ إلى ١٧، والصف الثاني الإعدادي المهني من ١٠إلى ١٧يناير والصف الثالث الإعدادي المهني من ١٨إلى ٢٥ يناير، وفي المرحلة الثانوية العامة، الصف الأول الثانوي العام من٩ إلى٢٤يناير، والصف الثاني الثانوي العام من ١٠ إلى ٢٥يناير، وفي مراحل التعليم المجتمعي، في الصفوف الأول والثاني والثالث من ٩ الي ١٠ يناير، والصفوف الرابع والخامس والسادس من ٩ إلى ١١يناير، وفي مراحل تعليم المكفوفين، الصفوف الرابع والخامس من ٩ إلى ١٤يناير والصف السادس من ٩ إلى ١٣ يناير، والأول والثاني الإعدادي مكفوفين من ٩ إلى ١٤ يناير.