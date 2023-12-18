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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تعرف على جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2023/2024

امتحانات الصف الثالث
امتحانات الصف الثالث الاعدادي

يبحث الكثير من أولياء الأمور على موقع البحث العالمي جوجل عن جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2023 / 2024 للصف الثالث الاعدادي بعد اقتراب نهاية الفصل الدراسي الاول.


وقد قامت وزارة التربية والتعليم اليوم بإعلان جدول امتحانات الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2023 / 2024 للفصل الدراسي الاول لجميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

 

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جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول للفصل الدراسي الاول 2023 /2024:


يمكن لأولياء الأمور معرفة جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي 2023 / 2024 الترم الاول  معرفته بكل سهولة من خلال الإدارة التعليمية التابع لها، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الترم الأول سوف تستمر لمدة 15 يوم، ومن بعدها تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول، وبشكل رسمي وحسب ما هو معلن أن الإجازة ستبدأ يوم 6 فبراير المقبل من عام 2024 وتستمر لمدة أسبوعين.


حيث تعتبر امتحانات الشهادة الاعدادية من أهم الاختبارات التي تحدد مصير الطالب، وخاصة أن هناك الكثير من الطلاب يريدون اجتياز هذه الاختبارات والحصول على أعلى الدرجات للدخول إلى مرحلة الثانوية سواء كان يريد الدخول لمدرسة الثانوية العامة أو مدرسة الثانوية التجارية، أو الفنية.

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جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2023 / 2024 الترم الاول في جميع محافظات الجمهورية:

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت لاحق أن جدول  محافظة الجيزة لم يحدد بعض وأنه فور الانتهاء من إعداد جدول الامتحانات سيتم تنزيل الجدول على المنصات الرسمية، وذلك حتى يستطيع كل طالب من معرفة موعد الامتحان للاستعداد لها جيدًا، حيث سيتم الإعلان  عن جدول هذا الصف الدراسي وجميع صفوف النقل خلال الأيام القليلة المقبلة في محافظة الجيزة.

 

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جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الغربية


يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024: يكون امتحان مادة اللغة العربية والإملاء.
يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024:  امتحان مادة الجبر والإحصاء، ومادة التربية الدينية.
يوم الأحد  الموافق 21 يناير 2024:  امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
الاثنين الموافق 22 يناير 2024:امتحانات مادة الهندسة، ومادة التربية الفنية.
يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024:  امتحان مادة اللغة الأجنبية،ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024: مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2024 لمحافظة الدقهلية


يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024:  امتحان مادة اللغة العربية ومادة الخط العربي ومادة الإملاء.
يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024: امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية.
يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024:  امتحان مادة اللغة الأجنبية، ومادة الحاسب الآلي.
يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024:  امتحان مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.
يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024: امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية لمحافظة الإسكندرية 


يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية، ومادة التربية الدينية، ومادة الخط العربي.

يوم الخميس الموافق يوم 18 يناير 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية، ومادة التكنولوجيا.

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة المجال الزراعي.
يوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024: امتحان مادة العلوم، ومادة التربية الفنية، ومادة اقتصاد منزلي.
يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات، ومادة مجال صناعي.

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