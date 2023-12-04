الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أعلن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي مواصفات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية وأيضا الشهادة الإعدادية، موضحا أن نواتج التعلم على مستوى المرحلة الإعدادية، ينبغي أن تكون الورقة الامتحانية لمادة الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية وسيلة لقياس مدى تقدم التلاميذ نحو تحقيق نواتج التعلم المرجوه لهذه المرحلة وهي:

- استخدام أدوات التمثيل الجغرافي الخرائط الصور الجداول المخططات.

- تحليل أدوات التمثيل الجغرافي الخرائط الصور، الجداول وتحديد العوامل الطبيعية التي تشكل مظاهر السطح.

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- تمييز الخصائص الطبيعية للأقاليم الجغرافية وتوضيح العلاقة المتبادلة بين البيئة الطبيعية والبيئة البشرية وفهم المعتقدات الدينية والفكر الثقافي عبر العصور وتتبع تأثير العلم والتكنولوجيا والنشاط البشرى على المجتمعات عبر العصور واستنتاج الآثار المترتبة على علاقات مصر بالدول الأخرى وتعريف الأحداث وتحليلها وفق تسلسلها الزمني وفهم ملامح تغير المجتمع عبر العصور وتطبيق مهارات البحث التاريخي وفهم معنى المواطنة وأهميتها وتعرف دعائم الحكم في المجتمع ومبادئ الديمقراطية.

- استنتاج أهمية المشاركة التطوعية في المجتمع والأهلية في المنظمات الحياة السياسية المصرية وإدراك دور الأحزاب وفهم النظام الدولي وتفاعلاته وانعكاساته على التعاون الدولي.

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وأوضح المركز القومى للامتحانات أن الضوابط العامة للورقة الامتحانية: أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف وأن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها وأن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب وأن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب وأن تشمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة. أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية وأن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي تاريخ الامتحان) جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها، حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الاخطاء اللغوية والطباعية)

وتابع المركز القومى: أن تكون المواد التعليمية المصاحبة للإمتحان ( الخرائط - الجداول - الرسوم البيانية ( واضحة وسليمه علميًا وفنيًا والمعلومة الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان كما أن الأرقام - الإحصائيات - التواريخ) ليست أهدافًا اختبارية موضحا أن الزمن المخصص لامتحان الصفوف المرحلة الإعدادية الأول - الثاني الثالث ساعتين.

مواصفات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمرحلة الإعدادية الشهادة الاعدادية الورقة الامتحانية صفوف النقل

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