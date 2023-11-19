موعد امتحانات نصف العام 2024 من الصف الرابع الابتدائي إلى الثاني الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات نصف العام 2024، والتي يخضع لها الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي على اختلاف المواعيد، وفقًا للجداول التي أقرتها وزارة التربية والتعليم .

موعد امتحانات نصف العام 2024

من المقرر أن تبدأ الامتحانات وفقًا لما أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يوم الأحد الموافق 14 يناير ، على أن يتم تحديد الجداول الزمنية لكل المراحل والإدارات تباعًا ، وتستمر الامتحانات حتى 25 يناير 2024 ، من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وتختلف طبيعة الجداول ما بين الإدارات ، وفقًا لطبيعة عمل وظروف كل إدارة.

موعد امتحانات التعليم الفني

فيما تم تحديد موعد بدء امتحانات نصف العام لصفوف النقل من التعليم الفني ، للنصف الأول من العام الدراسي 2024 يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم ، و تستمر لمدة أسبوعين حتى 27 يناير 2024 .

إجازة نصف العام 2024

تبدأ إجازة نصف العام ، للطلاب ، بعد الانتهاء من امتحانات الترم الأول وحتى 8 فبراير، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم السبت الموافق 10 فبراير ، والأحد 11 فبراير ، للمدارس التي يكون بها يوم السبت اجازة رسمية.

خريطة العام الدراسي 2023 – 2024

يوم السبت الموافق 30 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب، و يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول للطلاب، و يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، ويوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 تبدأ امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي إجازة نصف العام يوم الخميس 8 فبراير 2024.

وتستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين، ويوم السبت 10 فبراير 2024 يبدأ الفصل الدراسي الثاني.

ويوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 ينتهي الفصل الدراسي الثاني،و يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، و يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية، و يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 تبدأ امتحانات الثانوية العامة.