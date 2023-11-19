الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير "تعليم الإسكندرية" يتابع برنامج تفعيل دَور المدرسة في تعزيز الوعْي المجتمعي

جولة مديرية التربية
جولة مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

أجرى الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، جولة تفقديّة لمتابعة برنامج تدريب "تفعيل دَور المدرسة في تعزيز الوعْي المجتمعي وقِيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" بعدد من قاعات التدريب بالمحافظة.

 واستهل مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية جولته التفقّديّة بمتابعة مجمع مدارس زهران الرسمية لغات مميز ومدرج قاعة تدريب سموحة الثانوية الفنية المقدمة، وقاعة التدريب بمجمع مدارس مصطفى النجار الرسمية لغات مميز بإدارة شرق، وذلك بحضور همت أبوكيلة مدير عام الإدارة ومديري المراحل التعليمية.

واستكمل جولته التفقدية بمتابعة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات ومدرسة الشهيد حسام البهي الثانوية بنات بإدارة وسط وذلك بحضور علا سليمان مدير عام الإدارة ورحاب جابر وكيل الإدارة ومديري المراحل التعليمية.

 الوزارة حريصة على  بناء الإنسان المصري المتوازن الذي يتمتع بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة

وأكَّد مدير المديرية أن التدريب يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي بناء الإنسان المصري المتوازن الذي يتمتع بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة؛ ليسهم في بناء وطنه، وتنمية مجتمعه وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، والتي تتطلب مواطنين مُدركين لمسئولياتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقميّ، والتي تتطلب إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا بمسؤولية ووعي.

وأشار "أبوزيد" إلى أنَّ البرنامج يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز  الوعي المجتمعيّ وقيم المواطنة لدي الطلاب بالإدارة التعليمية ويستهدف 2827 من مديري المدارس والمعلمين  والأخصائيين من كل مدرسة ورئيس مجلس الأمناء بالإدارة التعليمية وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية في برنامج يستمر لثلاثة أيام متتالية وفق جدول زمني يتضمن في اليوم الأول(الوعي والمواطنة) وفي اليوم الثاني (التربية الإيجابية)، وفي اليوم الثالث (خطة action plan).

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفْعِيل دَوْر المدرسةِ في تَعْزيز الوَعْي المجتمعيّ وقِيَم المواطنة لدي الطلاب في ضوء التحول الرقميّ.

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التربية والتعليم برنامج تدريب تعزيز الوع ي المجتمعي بناء الإنسان المصري تعليم الإسكندرية

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