تعليمات من الإدارات التعليمية للمدارس بشأن امتحان نوفمبر لصفوف النقل

وجهت الإدارات التعليمية تعليمات للمدارس، بضرورة إعلان جدول اختبارات شهر نوفمبر لجميع الطلبة والطالبات، في مكان ظاهر في فناء المدرسة، وعلى صفحات المدارس الإلكترونية.

وجاءت هذه التعليمات بشأن إعلان الجدول لجميع الطلاب، حتى لا يتغيب الطلاب عن اختبارات الشهر، ويعد اختبار شهر نوفمبر آخر اختبار شهري بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي للصفوف النقل.

الخريطة الزمنية



وفقا للخريطة الزمنية التي أقرتها للعام الدراسي الحالي، لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية عربي ولغات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023-2024.

على أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 وفقا للمخطط الزمني الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ووفقًا للجدول التي تقره كل مديرية تعليمية بالمحافظات، تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية، في مواعيد مختلفة، في حدود الموعد المحدد بالخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بداية من يوم 14 يناير 2024

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصفوف الأولى بداية من يوم 9 يناير للتعليم العام.

بينما يؤدي طلاب الصفوف الأولى في التعليم الفني، يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وينطلق الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم 9 يناير 2024 والتي تستمر حتى يوم 25 يناير في كافة محافظات الجمهورية، وذلك وفقا للجدول المنظم لسير الامتحانات والذي يتم إعلانها في المدارس عقب تعليمات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

إجازة نصف العام 2024

بينما تبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 إجازة نصف العام، وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 والتي تستمر لمدة 15 يوما.

ينطلق اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 والذي ينتهي في يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024، الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات.

وأقرت مدة الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي الحالي 35 أسبوع بدون الإجازات الرسمية منها نحو 17 أسبوع في الفصل الدراسي الأول و18 أسبوع في الفصل الدراسي الثاني وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تبدأ يوم 25 مايو 2024، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الجاري، فيما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 وامتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وفقا للمخطط الزمني المعلن للعام الدراسي الحالي.