المدارس تستعد لعقد تاني اختبار شهري لطلاب صفوف النقل

تستعد الإدارات التعليمية لعقد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل، ويعد ثاني امتحان شهري بالفصل الدراسي الأول، آخر اختبار شهر بالفصل الدراسي الأول.

وتحدد كل ادارة تعليمية، مواقيت عقد الاختبارات، على أن تعقد على مستوى المدارس، فى ورقة مستقلة للطالب تحتوى على السؤال ومكان للإجابة على أن يكون معلم الحصة هو المسئول عن ملاحظة الامتحان ولا يشترط أن يكون معلم المادة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لجدول الاختبارات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الاختبارات عبارة عن جزئيات قصيرة هدفها قياس نواتج التعلم وما تم تحصيله فعليا من موضوعات وتفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024، عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي:

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.