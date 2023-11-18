"التعليم" تستعد لإطلاق البطولة العربية المدرسية غدًا

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعمل البطولة العربية المدرسية غدًا، حيث يكون الافتتاح بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحصل “الدستور” على صور وصول وفود العراق وعمان ومازالت مصر في انتظار وصول وفد فلسطين.

ويتتضمن برنامج افتتاح البطولة العربية المدرسية طابور العرض للدول المشاركة (مصر – السعودية – الكويت – الأردن – سلطنة عمان – فلسطين – المغرب – الجزائر – لبنان – العراق – ليبيا)، بالإضافة إلى عرض رياضى، ومباراة بين مصر وفريق سيحدد بعد إجراء القرعة.

ويرصد “الدستور” خلال السطور المقبلة أبرز التفاصيل عن البطولة، حيث أن الجهاز الفني لمنتخب مصر للبنين يضم: جمال حمزة الكبير مديرا فنيا، ومعتصم بالله عبد العظيم مدربا عاما، وأحمد رفاعي مدرب حراس المرمى، وممدوح محي طبيب، وإسلام أحمد إداري.

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ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للبنات: كريم خالد مديرا فنيا، وفدوى عاطف مدربا عاما، ومصطفى رفعت مدربا لحراس المرمى، وتقى حسام طبيبة، وعلاء شبل إداري، وعمر الهواري المرف على منتخب البنات.

و الجهاز الفني قد قام بعمل جولات منذ شهرين تقريبا، واختار قائمة موسعة تضم 60 لاعبا بالنسبة للبنين، و60 لاعبة للنات، ثم أجرى الجهاز الفني لكلا المنتخبين اختبارات حتى وصل العدد إلى 32 لاعبا و32 لاعبة في المعسكر الأخير في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، حتى موعد إعلان القائمة النهائية خلال ساعات والتي ستشمل 22 لاعبا و22 لاعبة لمنتخب مصر للبنين والبنات.

ويشارك فى منافسات البطولة 11 دولة هي: فلسطين – السعودية – لبنان - الأردن- المغرب – الكويت – عمان – العراق - الجزائر- ليبيا - مصر.

تقام منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009، على استاد الدفاع الجوي.

من جانبه، أكدت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة العليا المنظمة لـ البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 أنه تم عمل كافة الاستعدادات اللازمة لاستضافة فعاليات البطولة العربية المدرسية - مصر 2023 التي تقام بتنظيم الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية.

وأشارت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة العليا المنظمة لـ البطولة العربية المدرسية - مصر 2023، إلى أنه تم تشكيل اللجان المختلفة لـ البطولة العربية المدرسية - مصر 2023، وتضم تامر فكري مديرا للبطولة، وزهرة سليم نائب عام مدير البطولة، والدكتور جمال محمد علي نائب مدير البطولة لكرة القدم، وخالد عوض نائب مدير البطولة للسباحة.