السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شكوك حول مصير رافينيا مع برشلونة.. وتوتنهام يُخطط لإبرام صفقة تبادلية

رافينيا
رافينيا

يحوم الغموض حول مستقبل النجم البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة الإسباني، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى احتمالية رحيل رافينيا عن صفوف برشلونة، في ظل تألق الموهبة لامين يامال خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز. 

الغموض يحوم حول مصير رافينيا مع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن رافينيا يُعاني تحت قيادة مدربه تشافي؛ بسبب قلة مشاركاته في مباريات فريق برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن رافينيا خرج من حسابات تشافي في التشكيل الأساسي لفريق برشلونة، بعد تألق لامين يامال، الذي نجح في خطف الأنظار إليه وحجز مكان أساسي له في التشكيل.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن رافينيا شارك كبديل في المباريات بشكل أكثر من كونه لاعبًا أساسيًا في الدوري الإسباني.

يأتي ذلك بعدما تعرّض رافينيا للطرد خلال مباراة برشلونة أمام خيتافي، بجانب تعرّضه للإصابة في نهاية شهر سبتمبر الماضي، ليغيب عن 4 مباريات أخرى، ثم عاد وشارك في 4 مباريات للفريق بدقائق محدودة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

الأمر الذي دفع تشافي للاعتماد على خدمات لامين يامال، وفيران توريس في الجناح الأيمن مع تألق جواو فيليكس في مركز الظهير.

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توتنهام يُخطط لإبرام صفقة تبادلية مع برشلونة لضم رافينيا

من جانبها، أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أبدى رغبته في التعاقد مع رافينيا، واستغلال تجربة اللاعب السابقة في الدوري الإنجليزي، عندما كان لاعبًا في صفوف فريق ليدز يونايتد.

وخاض رافينيا 67 مباراة بقميص ليدز يونايتد، سجل خلالهم 17 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة، وساهم في إنقاذ الفريق من الهبوط في موسم 2021/2022.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يريد الحصول على ما لا يقل عن 70 مليون يورو، مقابل السماح برحيل رافينيا.

ولكن نظرًا لارتفاع المبلغ المطلوب، فإن إدارة توتنهام تريد إبرام صفقة تبادلية مع برشلونة، تقتضي بالحصول على خدمات رافينيا، مقابل انضمام المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو إلى قلعة "كامب نو".

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، خلف كلًا من جيرونا وريال مدريد أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 34 و32 نقطة على التوالي.

رافينيا برشلونة تشافي الدوري الاسباني لامين يامال

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