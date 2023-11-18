بينهم حجازي وفينسيوس.. غياب 10 لاعبين عن منتخباتهم في التوقف الدولي للإصابة

تلقت بعض المنتخبات الأوروبية والإفريقية والعربية صدمة قوية، بغياب عدد من لاعبيها خلال فترة التوقف الدولي الحالية؛ بسبب الإصابة.

وأصبحت الأندية الإفريقية والأوروبية والعربية في ورطة بعد غياب عدد من لاعبيها، والتي تمتد فترة غيابهم حتى مطلع العام المقبل 2024، وذلك يعتمد على وتيرة تعافيهم.

لاعبون يغيبون عن منتخباتهم في التوقف الحالي بسبب الإصابة

وبهذا الصدد، نستعرض لكم اللاعبين الذين لاحقتهم الإصابة رفقة منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك على النحو التالي:

1- المصري أحمد حجازي

غاب نجمنا المصري أحمد حجازي، المحترف ضمن صفوف اتحاد جدة السعودي؛ عن المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي الحالية؛ بسبب الإصابة.

وكان أحمد حجازي قد تعرّض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب عن الملاعب لفترة طويلة، قبل أن يعود مجددًا لخوض تدريبات مكثفة بعد نهاية الحصة التدريبية مع فريقه اتحاد جدة السعودي، وذلك وفقًا لبرنامج التأهيل المعد له.

وكان منتخب مصر قد تغلّب على جيبوتي بسداسية نظيفة، في بداية مشواره بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول لخوض مواجهة قوية أخرى أمام سيراليون، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. لمطالعة التقاصيل من هنا.

2- محمود حمدي الونش

كذلك غاب محمود حمدي الونش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباريات منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري؛ بسبب الإصابة.

وأكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في وقت سابق، أن الونش أنهى المرحلة الثانية من العلاج، وتتبقى له فقط المرحلة الأخيرة، مُشيرًا إلى أنه من الممكن أن تنتهي بعد شهر من الآن، على أن يعود اللاعب للتدريبات بشكل تدريجي.

3- السعودي سالم الدوسري

صدمة أخرى في الملاعب السعودية، بعدما قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، خروج سالم الدوسري قائد المنتخب ونادي الهلال السعودي، من معسكر منتخب السعودية الحالي، خلال فترة التوقف الدولي الجارية. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ويأتي ذلك؛ بسبب إصابة سالم الدوسري خلال مشاركته في مباراة فريقه الهلال أمام التعاون، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بدوري روشن للمحترفين.

وكان منتخب السعودية قد حقق فوزًا كبيرًا على باكستان برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الفتح، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب السعودية لخوض مواجهة أخرى أمام الأردن، يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري، في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

4- الفرنسي إدواردو كامافينجا

تعرّض إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد، للإصابة خلال مشاركته في تدريبات منتخب فرنسا، يوم الأربعاء الماضي، ليخضع للفحوصات الطبية الشاملة تحت إشراف الطبيب "فرانك لوجال"، والتي أظهرت أنه يُعاني من إصابة عبارة عن التواء في الركبة اليمنى.

وبناءً، عليه، أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، استبعاد لاعبه إدواردو كامافينجا من المعسكر الحالي للفريق؛ بسبب الإصابة، واستدعاء كيفرين تورام بدلًا له. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ووفقًا للتقارير الإسبانية، فإن إدواردو كامافينجا سيغيب لمدة شهر عن التدريبات والمباريات مع ريال مدريد، لحين تعافيه من الإصابة بشكل كامل، وسيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية، من أجل تحديد برنامجه العلاجي وكيفية عودته مرة أخرى إلى الملاعب.

5- البرازيلي فينيسيوس جونيور

تعرّض فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، للإصابة خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده البرازيل أمام كولومبيا، في التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي الدقيقة 26 من المباراة، تعرض فينيسيوس للإصابة، ليتم استبداله بزميله في المنتخب، جواو بيدرو مهاجم برايتون الإنجليزي.

وحسب التقارير الإسبانية، فإن فينيسيوس جونيور ذهب إلى غرفة خلع الملابس بضمادة ضخمة مع ثلج على فخذه الأيسر، ولم يُعرف حتى هذه اللحظة مدى إصابته، ولكنه سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية، من أجل معرفة تشخيص إصابته ومدة غيابه.

ولكن وفقًا للصحفي "ميلكور رويز"، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أن فينيسيوس جونيور قد يغيب للشهر المقبل، على أن يعود إلى تدريبات ريال مدريد في مطلع عام 2024.

ورغم تصريحات فينيسيوس بشأن العودة المحتملة لمواجهة الأرجنتين، المُقرر إقامتها في الأسبوع المقبل، من المستبعد جدًا أن تتم الموافقة على مشاركة فينيسيوس، تجنبًا لتفاقم إصابته.

البرازيلي فينيسيوس جونيور

6- الألماني مارك أندريه تير شتيجن

كشف جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، خلال الساعات القليلة الماضية، أن الحارس مارك أندريه تير شتيجن سيعود إلى برشلونة في نهاية هذا الأسبوع، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية والاختبارات بشأن مشكلة في الظهر.

وأكد المدرب ناجلسمان، أن مارك أندريه تير شتيجن لن يُشارك في أي من المباراتين المقبلتين، والمُقرر إقامتهما أمام والنمسا تركيا وديًا؛ بسبب شعوره بآلام حادة في الظهر.

الأمر الذي سيكون بمثابة صدمة قوية لفريق برشلونة، قبل مواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، وبورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

وكان نادي برشلونة قد أعلن تجديد عقد تير شتيجن حتى 30 يونيو 2028، مع وضع شرط جزائي لكسر عقده مقابل 500 مليون يورو.

7- الإيطالي أليساندرو باستوني

قرر لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، استبعاد لاعبه أليساندرو باستوني، مدافع إنتر ميلان، من قائمة الأزوري؛ بسبب الإصابة، ليحل محله زميله جانلوكا مانشيني، لاعب روما.

وتعرّض أليساندرو باستوني في ربلة الساق، خلال مشاركته في تدريبات منتخب إيطاليا، يوم الأربعاء الماضي، قبل خوض منافسات تصفيات يورو 2024.

وأفاد بيان منتخب إيطاليا، أن أليساندرو باستوني خضع للفحوصات الطبية، والتي أظهرت وجود شد عضلي في سمانة القدم اليمنى، وبالتالي سيعود إلى ناديه إنتر ميلان.

وكان نادي إنتر ميلان قد أعلن في وقت سابق، تجديد عقد أليساندرو باستوني لمدة 5 سنوات حتى 30 يونيو 2028.

8- النرويجي إيرلينج هالاند

أثار النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، ذعرًا كبيرًا بعد إصابته الأخيرة التي تعرّض لها خلال مشاركته في مباراة النرويج أمام جزر فارو وديًا، التي أقيمت يوم الخميس الماضي.

وأكد أولا ساند، طبيب المنتخب النرويجي، أن هالاند أصيب بالتواء طفيف في كاحله، على أن يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية، لمعرفة مدى خطورة الإصابة ومدة الغياب المحتملة.

وكان هالاند قد تعرّض لهذه الإصابة في وقت سابق، خلال المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي على بورنموث بنتيجة 6-1، التي أقيمت يوم 4 نوفمبر الماضي.

ويستعد منتخب النرويج لمواجهة اسكتلندا، يوم الأحد المقبل، قبل أن يعود هالاند إلى إنجلترا لبدء الاستعدادات لمباراة مانشستر سيتي مع ليفربول، في قمة نارية ستُقام يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري.

النرويجي إيرلينج هالاند

9- الكرواتي ماتيو كوفاسيتش

تعرّض الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب وسط مانشستر سيتي، لإصابة عضلية، أجبرته على الغياب عن منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي.

ويتسعد منتخب كرواتيا لخوض مواجهتين قويتين أمام كلًا من لاتفيا وأرمينيا، ضمن منافسات الجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

10- البرازيلي إيدرسون مواريش

الأمر ذاته بالنسبة للبرازيلي إيدرسون مواريش، حارس مانشستر سيتي، الذي تم استبعاده من قائمة منتخب البرازيل، قبل مواجهة كولومبيا والأرجنتين، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وتعرض إيدرسون للإصابة في قدمه اليسرى خلال آخر مباريات فريقه مانشستر سيتي أمام تشيلسي، ليتم استبعاده من قائمة منتخب البرازيل، واستدعاء مواطنه بينتو، حارس أتلتيكو مينيرو، بدلًا منه.