السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الوطنى يختتم تدريبات اليوم فى ليبيريا استعدادا لسيراليون

منتخب مصر
منتخب مصر

يختتم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا تدريباته عصر اليوم السبت، استعدادا لمواجهة منتخب سيراليون فى السادسة مساء غدا الأحد فى إطار لقاءات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التى تقام فى أمريكا وكندا والمكسيك.

ويخوض منتخب مصر مرانه الأخير والوحيد، اليوم السبت، على ملعب صامويل كاتيون بالعاصمة الليبيرية، والذي يستضيف مباراته أمام سيراليون، على أن يكون مرانا خفيفا يشتمل على تدريبات الجري والإحماء، وتدريبات استشفائية لفك العضلات، ويختتم بتدريبات خفيفة بالكرة، إلى جانب فقرة تدريبية مخصصة لثلاثي حراسة المرمى محمد وأحمد الشناوي ومحمد صبحي.

وفضل روى فيتوريا الاكتفاء بالتدريبات الخفيفة والاعتماد على التدريب بالكرة وتحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية حفاظ على الجميع من الإرهاق، في ظل خوض مباراة جيبوتي أمس الأول الجمعة والسفر مباشرة إلى ليبيريا لخوض مباراة أخرى بعد 72 ساعة فقط، فضلا عن تقليص قائمة الفراعنة غلى 22 لاعب فقط بعد استبعاد الثلاثى طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور.

ويسعى الجهاز الفنى للفراعنة لتحقيق الفوز على سيراليون من أجل الوصول إلى النقطة السادسة، بعد الفوز الكبير الذى تحقق على جيبوتى بسداسية نظيفة، الامر الذى يعطى الجهاز الفنى واللاعبين دفعة معنوية كبيرة فى بداية التصفيات وكذلك قبل التجهيز لخوض فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2024.

وخاض المنتخب الوطنى تدريب خفيف صباح أمس الجمعة قبل مغادرة القاهرة فى الواحدة ظهرا، فى ظل رغبة فيتوريا فى عدم خوض اى تدريبات عقب الوصول إلى ليبيريا، والاكتفاء بمران واحد عسر اليوم السبت على ملعب المباراة، على أمل أن يكون الجميع على قدر الجاهزية والرغبة فى تحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثلاث وعدم ترك أى شىء للصدفة فى مشوار التصفيات. 

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