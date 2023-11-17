الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يستبعد 3 لاعبين من معسكر منتخب مصر ومباراة سيراليون

أيمن عبد العزيز يحاول
أيمن عبد العزيز يحاول تهدئة إمام عاشور

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد 3 لاعبين من معسكر المنتخب  الذي يواصل استعداداته لمباراة سيراليون.

وتضمنت الأسماء كلًا من طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، وذلك لعدم استكمالهم الحصة  التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، ليغادر الثلاثي معسكر الفريق.

وفاز منتخب مصر على جيبوتي بـ 6 أهداف دون مقابل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويستعد المنتخب  مصر لمواجهة سيراليون يوم 19 نوفمبر الجاري.

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غضب إمام عاشور بعد عدم مشاركته أمام جيبوتي

كان إمام عاشور قد ظهر عليه الغضب الشديد عقب مباراة مصر وجيبوتي بسبب عدم خوضه المباراة.

وحاول أيمن عبد العزيز، المدرب المساعد لمنتخب مصر، تهدئة اللاعب الذي سيطر عليه الحزن الشديد بسبب عدم مشاركته في اللقاء.

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منتخب مصر يسحق جيبوتي بسداسية في بداية مشوار تصفيات مونديال 2026

واستهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، بتحقيق فوز كبير على جيبوتي بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة.

وسجل سداسية الفراعنة كل من، محمد صلاح "سوبر هاتريك" في الدقائق 17 و22 و48 و69، ومصطفى محمد هدفًا في الدقيقة 73.

وتصدر منتخب مصر مجموعته التي تضم أيضًا منتخبات إثيوبيا وسيراليون وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، برصيد 3 نقاط.

ويسافر منتخب مصر إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية، يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر.

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