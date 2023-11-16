صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

أعرب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته الشديدة بالفوز الذي حققه الفراعنة على جيبوتي بستة أهداف دون رد في بداية مشوار الفريق في تصفيات قارة إفريقيا لمونديال 2026.

وسجل "مو" 4 أهداف "سوبر هاتريك" ليسهم في انتصار منتخب مصر على جيبوتي بستة أهداف نظيفة.

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محمد صلاح: سعيد بأهدافي الأربعة لكن الفوز كان أهم

قال محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة "الحمدلله على تلك النتيجة، قدمنا أداءً جيدًا وحققنا نتيجة مهمة للغاية، المباريات الصغيرة دائمًا ما تكون عقبة للفرق الكبيرة في تصفيات كأس العالم، أو لا أريد قول المباريات الصغيرة بل المباريات الأولى في التصفيات".

وأضاف "فريق جيبوتي كان في قمة تركيزه لكننا نجحنا في اختراق دفاعاته بشكل جيد للغاية".

وتطرق للحديث عن أرقامه الفردية بعد أهدافه الأربعة، قال "النتيجة أهم، لعبنا بشكل جيد وسجلنا كثيرا، وبالتأكيد سعيد بالأهداف الأربعة لكن المهم هو تحقيق الانتصار".

أما بخصوص بطولة أمم إفريقيا، قال صلاح "لم نكن موفقين في البطولة الماضية، الآن لدينا مدرب جديد ونسير معه بشكل جيد وفنا بأغلب المباريات وبإذن الله يستمر الأداء والنتائج على هذا النحو خلال البطولة".

وعن وصوله إلى 200 هدف مع الأندية الإنجليزية، قال صلاح "بالتأكيد سعيد بتسجيل هذا الرقم".

وعن علاقته بلاعبي المنتخب قال "اللاعبون بالنسبة لي هم إخوتي الصغار وبينهم من هو أكبر مني سنًا بعض الشيء بالطبع، العديد منهم نعرف بعضنا البعض منذ سنوات وتجمعنا علاقة جيدة".

وبعث صلاح برسالة إلى الجماهير المصرية قائلًا: "ربما لم يكن شكل المنتخب هو الأفضل أحيانًا لكن أتمنى عودة القاعدة الجماهيرية وراء منتخب مصر مرة أخرى في جميع المباريات".