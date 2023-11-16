الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

محمد صلاح
محمد صلاح

أعرب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته الشديدة بالفوز الذي حققه الفراعنة على جيبوتي بستة أهداف دون رد في بداية مشوار الفريق في تصفيات قارة إفريقيا لمونديال 2026.

وسجل "مو" 4 أهداف "سوبر هاتريك" ليسهم في انتصار منتخب مصر على جيبوتي بستة أهداف نظيفة.

اقرأ أيضا.. المنتخب يسحق جيبوتي بسداسية في بداية تصفيات مونديال 2026

محمد صلاح: سعيد بأهدافي الأربعة لكن الفوز كان أهم

قال محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة "الحمدلله على تلك النتيجة، قدمنا أداءً جيدًا وحققنا نتيجة مهمة للغاية، المباريات الصغيرة دائمًا ما تكون عقبة للفرق الكبيرة في تصفيات كأس العالم، أو لا أريد قول المباريات الصغيرة بل المباريات الأولى في التصفيات".

وأضاف "فريق جيبوتي كان في قمة تركيزه لكننا نجحنا في اختراق دفاعاته بشكل جيد للغاية".

وتطرق للحديث عن أرقامه الفردية بعد أهدافه الأربعة، قال "النتيجة أهم، لعبنا بشكل جيد وسجلنا كثيرا، وبالتأكيد سعيد بالأهداف الأربعة لكن المهم هو تحقيق الانتصار".

أما بخصوص بطولة أمم إفريقيا، قال صلاح "لم نكن موفقين في البطولة الماضية، الآن لدينا مدرب جديد ونسير معه بشكل جيد وفنا بأغلب المباريات وبإذن الله يستمر الأداء والنتائج على هذا النحو خلال البطولة".

وعن وصوله إلى 200 هدف مع الأندية الإنجليزية، قال صلاح "بالتأكيد سعيد بتسجيل هذا الرقم".

وعن علاقته بلاعبي المنتخب قال "اللاعبون بالنسبة لي هم إخوتي الصغار وبينهم من هو أكبر مني سنًا بعض الشيء بالطبع، العديد منهم نعرف بعضنا البعض منذ سنوات وتجمعنا علاقة جيدة".

وبعث صلاح برسالة إلى الجماهير المصرية قائلًا: "ربما لم يكن شكل المنتخب هو الأفضل أحيانًا لكن أتمنى عودة القاعدة الجماهيرية وراء منتخب مصر مرة أخرى في جميع المباريات".

محمد صلاح منتخب مصر مباراة مصر وجيبوتي منتخب جيبوتي تصفيات كأس العالم 2026

مواد متعلقة

المنتخب يسحق جيبوتي بسداسية في بداية تصفيات مونديال 2026

ليلة مو.. صلاح يسجل أول سوبر هاتريك بقميص منتخب مصر

مونديال 2026.. منتخب مصر يتقدم على جيبوتى بهدفين فى الشوط الأول

الأكثر قراءة

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

انتظرنا 40 يومًا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

عاجل.. فعاليات حزبية فى المحافظات دعمًا للرئيس: نؤيد الأنسب للبلاد

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

برنامج تمويلي جديد بفائدة ميسرة لدعم مشروعات الأثاث ومساعدتها على التطوير

"كلموا المصريين يخلونى أمشى".. قصة طفل فلسطينى وجه الرئيس السيسى بعلاجه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس