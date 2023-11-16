الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد سداسية جيبوتي.. موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات مونديال 2026

منتخب مصر
منتخب مصر

أصبح البحث عن موعد مباراة المنتخب الوطني الأول التالية وتحديدا أمام منتخب سيراليون، في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، هو المسيطر الآن على كافة محركات جوجل.

يأتي ذلك بعد الأداء والبداية القوية للفراعنة وسيرك الأهداف في مرمى منتخب جيبوتي، من تصفيات البطولة ذاته.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون بتصفيات مونديال 2026

ومن المقرر أن يحل المنتخب الوطني الأول ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب سيراليون، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

وتقام النسخة المقبلة من مونديال (2026)، في ثلاثة دول مختلفة، وهم (كندا والمكسيك والولايات المتحدة).

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وسيراليون بتصفيات مونديال (2026)

تنقل مباراة منتخب مصر ونظيره سيراليون، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بتصفيات مونديال (2026)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويذكر أن شبكة قنوات أون تايم سبورت، قد نجحت مؤخرا، في الحصول على كافة حقوق بث مباريات المنتخب الوطني الأول، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، سواء هنا داخل مصر أو خارجها.

ويسبق مباراة منتخب مصر وسيراليون، تقديم استوديو تحليلي، عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء عبر أون 1 أو أون 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

ويقع المنتخب الوطني الأول في المجموعة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، والتي تضم منتخبات، جيبوتي وسيراليون وإثيوبيا، وبوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ليلة مو.. صلاح يسجل أول سوبر هاتريك بقميص منتخب مصر

المنتخب يسحق جيبوتي بسداسية في بداية تصفيات مونديال 2026

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر، قد حقق فوزًا ساحقًا على نظيره جيبوتي، بسداسية نظيفة، مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

أفتتح سداسية الفراعنة “محمد صلاح” جناح نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني الأول، مسجلا أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، في الدقائق 17 و22 من ضربة جزاء، و48 و69.

وسجل مصطفى محمد خامس أهداف الفراعنة، في الدقيقة الـ73، بينما كان مسك ختام المهرجان من نصيب محمود تريزيجيه، في الدقيقة الـ89 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يتربع المنتخب الوطني الأول، على قمة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، يليه سيراليون وإثيوبيا برصيد نقطة واحد لكل منهما، ثم بوركينا فاسو وغينيا بيساو بدون رصيد من النقاط، لحين انتهاء مواجهتهم غدا.

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