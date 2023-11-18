السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تطورات أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. الإدارة متمسكة بقرارها

أحمد فتوح
أحمد فتوح

قرر مسئولو نادي الزمالك، ترك قرار مشاركة أحمد فتوح لاعب الفريق في المباريات لمعتمد جمال المدير الفني المؤقت للفريق، بعد انتهاء فترة الإيقاف عليه، والتي تستمر لمدة شهر بعد ما بدر منه قبل مباراة زد في بطولة الدوري، وتركه لمعسكر الفريق بدون إذن قبل أن يتم إحالته للتحقيق وتغريمه ربع قيمة عقده مع الفريق.

وفضل مسئولو الزمالك ترك حرية القرار لمعتمد جمال لحسم الأمر بشكل رسمي، والموافقة على مشاركته حال رغبة مدرب الفريق في الاعتماد عليه في ظل النقص الذي يعاني منه الفريق، وعدم إبرام أي صفقات جديدة؛ بسبب مشكلة القيد التي يعاني منها الفريق.

ورفض مسئولو الزمالك التراجع عن فكرة بيع أحمد فتوح، والتمسك ببقاء القرار كما هو بدون إجراء أي تغيير، في ظل الخلاف بين الطرفين بشأن تجديد عقد اللاعب مع الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

الزنارى يتقدم باعتذار رسمي لمجلس الزمالك

فيما تقدم مصطفى الزناري لاعب فريق الزمالك، باعتذار رسمي إلى الإدارة عما بدر منه بشأن ترك معسكر الفريق بدون إذن مسبق.

ويميل مسئولو الزمالك للعفو عن الزناري والتراجع عن قرار بيعه في يناير المقبل، حال التزام اللاعب، بعدما تأكدوا أن خطئه كان الأقل في أزمة فتوح وصبحي قبل مباراة زد.

كما أكد مسئولو الزمالك على أهمية تواجد الزناري في ظل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الزمالك، بجانب التزام اللاعب مع الفريق منذ بداية الموسم وتدخل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق من أجل حل المشكلة، وعودة اللاعب من جديد للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية إستعدادًا للقاءات المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

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