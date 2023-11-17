الزمالك يستعد لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية بودية الهلال الليبي

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على مواجهة فريق الهلال الليبي في المباراة الودية الثانية.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفارس الأبيض لمواجهة أبوسليم الليبي، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفيدرالية (نسخة 2023/2024)

ويستهل الزمالك مشواره في مرحلة المجموعات من المسابقة القارية، بمواجهة الفريق الليبي، الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية بكأس الكونفيدرالية، والتي تضم فرق أبوسليم الليبي وساجرادا الأنجولي، وسوار الغيني.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على فريق توت عنخ أمون بهدفين دون مقابل في المباراة الودية الأولى، التي أقيمت أول أمس الاربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويلتقي الزمالك مع الهلال الليبي، يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري في الودية الثانية، في ظل سعي معتمد جمال المدير الفني للأبيض، في استغلال فترة توقف مسابقة دوري نايل الحالية، من أجل تجهيز جميع اللاعبين للمواجهات القادمة محليا وقاريا.

كما يسعى معتمد جمال أيضا، لاطمئنان على اللاعبين العائدون من الإصابة، وإمكانية جاهزيتهم للمشاركة مع الفريق الأبيض من عدمه، خلال الفترة المقبلة.

مران الزمالك.. معتمد جمال يعقد جلسة مع شيكابالا وقرار جديد بشأن "أبوسليم"

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، خوض تدريبات غدًا السبت على فترتين.

وسيؤدي الفارس الأبيض مرانه الأول في التاسعة صباحًا، على أن يخوض المران الثاني في الثالثة عصرًا.

وعقد معتمد جمال جلسة خاصة مع محمود عبدالرازق “شيكابالا” قائد الفريق على هامش التدريبات الجماعية.

وتحدث معتمد جمال مع “شيكابالا”، عن أهمية دوره القيادي مع الفريق خلال الفترة الحالية، كما اطمأن على اللاعب بعد معاناته من إجهاد عضلي.

وشارك “شيكابالا” في الجزء الأول من المران مع زملائه في تدريبات الكرة، قبل أن يخوض تدريبات خاصة بالتسديدات على مرمى عبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء، حارسي المرمى، قبل المشاركة في التقسيمة الفنية.

ومن جانب آخر، خاض سيف الدين الجزيري، المهاجم، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران الفريق اليوم، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأدى الجزيري تدريبات تحت إشراف علاء رجب، مخطط الأحمال، في إطار تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به.

ويعاني سيف الدين الجزيري من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

أما الظهير الأيسر عبدالله جمعة، فأدى تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانزيوم داخل النادي.

وقرر الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وضع برنامج تأهيلي خاص لجمعة، بعد شكواه من الإصابة في الركبة التي منعته من خوض التدريبات الجماعية.