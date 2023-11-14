بسبب الإصابة.. سالم الدوسري يغادر معسكر منتخب السعودية

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، خروج سالم الدوسري قائد المنتخب ونادي الهلال السعودي، من معسكر منتخب السعودية الحالي، خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

ويأتي ذلك، بسبب إصابة الدوسري، مع فريقه الهلال أمام التعاون، في الجولة الثالثة عشر بدوري روشن للمحترفين.

ويستعد الأخضر السعودي، لافتتاح مشواره في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، والمقرر إقامته في كلا من (المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا).

البداية الخميس المقبل، عندما يستضيف باكستان في ملعب نادي الفتح، ثم منتخب الأردن الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري، في الجولة الثانية من التصفيات.

ونشر الاتحاد السعودي بيانا اليوم الثلاثاء، جاء نصه كالتالي:" سمح المدير الفني للمنتخب الوطني روبرتو مانشيني للاعب سالم الدوسري مغادرة معسكر المنتخب المقام حاليا في محافظة الأحساء".

وأضاف: "جاء ذلك بناء على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، عن عدم قدرة اللاعب من المشاركة في المباراتين القادمتين لعدم جاهزيته وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي".

وأشار الاتحاد السعودي في ختام بيانه إلى أن سالم الدوسري سيستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي مع ناديه.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة تقارير صحفية سعودية ذكرت أن سالم الدوسري يعاني من إصابة في الركبة.