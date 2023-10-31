سالم الدوسري يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2023

توج سالم الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي، الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2023.

وتفوق الدوسري في الجائزة على منافسيه القطري المعز علي لاعب الدحيل، والأسترالي ماثيو ليكي لاعب فريق ملبورن سيتي.

وقدم الدوسري موسم مميز على الصعد الأندية والمنتخب السعودي بعدما توج مع الهلال بدوري أبطال آسيا كما تألق في المونديال بعدما قاد السعودية لفوز تاريخي على الأرجنتين حامل اللقب بهدفين لهدف.

وقال الدوسري عقب تتويجه: سعيد بالإنجاز الذي حققته، وأشكر قيادتنا على دعما الدائم، وكذلك المنتخب الوطني ونادي الهلال.

وقاد الدوسري الهلال لنهائي كأس العالم للأندية قبل الخسارة أمام ريال مدريد، كما نال مع فريقه المركز الثاني في دوري أبطال آسيا، وحقق كأس الملك.

وأصبح الدوسري خامس لاعب من نادي الهلال يتوج بالجائزة بعد نواف التمياط، ياسر القحطاني، ناصر الشمراني وعمر خربيين.