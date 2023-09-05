الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشرق الأوسط: اتحاد جدة يتقدم بعرض رسمى للتعاقد مع سالم الدوسرى

سالم الدوسري
سالم الدوسري

كشفت تقارير صحفية عن تقدم إدارة نادي اتحاد جدة السعودي بعرض لمواطنتها في الهلال للتعاقد مع سالم الدوسري، جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى نادي اتحاد جدة لتدعيم صفوف خط هجومه خلال الأيام الأخيرة في سوق الانتقالات الصيفية، ومازال متمسكًا بمحاولاته للتعاقد مع محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول، إذ تقدم بعرض لضمه مقابل 215 مليون جنيه إسترليني.

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن نادي اتحاد جدة أرسل عرضًا رسميًا للهلال طلب فيه التعاقد مع سالم الدوسري خلال الانتقالات الجارية.

ويغلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي يوم 7 سبتمبر الجاري.

وأفادت الصحيفة أن اتحاد جدة يتفاوض بجدية لضم سالم الدوسري ويرغب في إنهاء الصفقة خلال الساعات المقبلة، دون أن تكشف عن مدة العرض أو قيمته كما لم تكشف عما إذا كان العرض انتقالًا نهائيًا أم على سبيل الإعارة.

وذكرت الشرق الأوسط أنه رغم جدية اتحاد جدة في طلبه لضم نجم المنتخب السعودي، إلا أنه من المتوقع أن يرفض الهلال التفريط في خدمات سالم الدوسري.

ويجيد سالم الدوسري اللعب في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى إجادته اللعب في مركز صانع الألعاب.

اتحاد جدة سالم الدوسري الهلال الانتقالات الصيفية محمد صلاح

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