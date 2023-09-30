السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يكشف طبيعة إصابة رافينيا.. وتكهنات بمدة الغياب

رافينيا
رافينيا

كشف نادي برشلونة الإسباني آخر تطورات إصابة النجم البرازيلي رافينيا، جناح الفريق، والتي تعرّض لها خلال مشاركته أمام إشبيلية.

وكان رافينيا قد تعرّض للإصابة خلال مشاركته في مباراة برشلونة أمام إشبيلة في بطولة الدوري الإسباني، والتي أقيمت أمس الجمعة، على ملعب "مونتجويك"، وانتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف، سجله سيرجيو راموس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76 من زمن اللقاء. لمطالعة التفاصيل من هنا.

 وشهدت المباراة خروج رافينيا من أرض  الملعب مبكرًا، وتحديدًا في الدقيقة 37، ليحل محله زميله الشاب فيرمين لوبيز.

برشلونة يُعلن طبيعة إصابة رافينيا

وبناءً عليه، أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا، كشف خلاله أن رافينيا خضع للعديد من الفحوصات الطبية الشاملة، والتي أثبتت إصابته في العضلة ذات الرأسين من الفخذ الأيمن.

ولم يحدد نادي برشلونة في بيانه، مدة الغياب المحتملة للبرازيلي رافينيا عن مباريات وتدريبات الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة، ولكن عودته تتوقف على مدى تعافيه من الإصابة.

ولكن وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رافينيا قد يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 أو 4 أسابيع مقبلة.

وبالتالي، من المرجح أن يغيب رافينيا عن مباراة برشلونة المقبلة أمام بورتو في بطولة دوري أبطال أوروبا، وغرناطة في الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، إلى أنه من المحتمل أن يلحق رافينيا بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها يوم 28 أكتوبر المقبل.

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ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره بورتو البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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