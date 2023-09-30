السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تأجيل نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2024 رسميًا

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، رسميًا تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2024، والتي لم يتحدد بعد الدولة المنظمة لها.

وأخطر «كاف» الاتحاد الوطنية في القارة عبر مراسلات رسمية، تفيد بتأجيل التصفيات المؤهلة إلى النسخة المقبلة لكأس أمم إفريقيا للمحليين.

وأشار «كاف» في خطابه، إلى أنه في ظل عدم معرفة هوية الدولة المضيفة للنسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية للمحليين، فإنه من الصعب حاليًا وضع اللمسات النهائية على شكل التصفيات، والذي سيعتمد على المنطقة التي سيستضيف النهائيات، مضيفًا أنه يتعين على المنتخبات التنافس على الأماكن المتبقية بعد تحديد المقعد الخاص بالاتحاد المضيف.

وأوضح أنه "ولذلك، تم تأجيل التصفيات رسميًا، على أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة فور تأكيد الدولة المضيفة للبطولة".

ولفت إلى اختيار أشهر سبتمبر وأكتوبر وديسمبر 2023 ومارس 2024 من إجراء المباريات التصفيات المؤهلة للمباراة، مضيفًا أنه تم وضع جدول التصفيات تحسبًا للبطولة النهائية، التي لم يتم تحديد الدولة المستضيفة لها بعد.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2024 كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2024 كاف كأس أمم إفريقيا للمحليين

مواد متعلقة

مواجهة صعبة بين الجيش الملكى والنجم الساحلى.. والمريخ أمام يانج أفريكانز فى دورى الأبطال

فى بيان رسمى.. مانشستر يونايتد يعلن عودة "أنتونى" لتدريبات الفريق

رومانو: برشلونة يقترب من الإعلان عن تجديد عقده مع لامين يامال

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-9-2023 والقنوات الناقلة

وزير الرياضة التنزانى لـ«الدستور»: قادرون على تنظيم أفضل نسخ كأس أمم إفريقيا

رسميًا.. المغرب تستضيف كأس أمم إفريقيا 2025 وتنظيم مشترك لأوغندا وتنزانيا وكينيا في نسخة 2027

"كاف" يمنح المغرب شرف استضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 (خاص)

انتهاء الوفود من عرض ملفاتها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

موعد ومكان صلاة الجنازة على نجل سامى العدل (تفاصيل)

"السواق مش نايم كفاية".. أقوال أحد مصابي حادث "مصر الجديدة"

الرئيس السيسى للمصريين: عندكم فرصة للتغيير خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة

رئيس الوزراء: لدينا خطة لمضاعفة عدد السائحين إلى 30 مليونًا

مصرع 6 عمال وإصابة 25 آخرين فى حادث على طريق "بنها - المنصورة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة