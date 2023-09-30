تأجيل نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2024 رسميًا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، رسميًا تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2024، والتي لم يتحدد بعد الدولة المنظمة لها.

وأخطر «كاف» الاتحاد الوطنية في القارة عبر مراسلات رسمية، تفيد بتأجيل التصفيات المؤهلة إلى النسخة المقبلة لكأس أمم إفريقيا للمحليين.

وأشار «كاف» في خطابه، إلى أنه في ظل عدم معرفة هوية الدولة المضيفة للنسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية للمحليين، فإنه من الصعب حاليًا وضع اللمسات النهائية على شكل التصفيات، والذي سيعتمد على المنطقة التي سيستضيف النهائيات، مضيفًا أنه يتعين على المنتخبات التنافس على الأماكن المتبقية بعد تحديد المقعد الخاص بالاتحاد المضيف.

وأوضح أنه "ولذلك، تم تأجيل التصفيات رسميًا، على أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة فور تأكيد الدولة المضيفة للبطولة".

ولفت إلى اختيار أشهر سبتمبر وأكتوبر وديسمبر 2023 ومارس 2024 من إجراء المباريات التصفيات المؤهلة للمباراة، مضيفًا أنه تم وضع جدول التصفيات تحسبًا للبطولة النهائية، التي لم يتم تحديد الدولة المستضيفة لها بعد.