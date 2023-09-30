هدف راموس العكسى يمنح برشلونة فوزا صعبا على إشبيلية بالدورى الإسبانى

فاز برشلونة على ضيفه إشبيلية 1 /صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل سيرخيو راموس، نجم المنتخب الإسباني وريال مدريد السابق، ولاعب إشبيلية الحالي، هدف المباراة الوحيد لبرشلونة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 75.

وجاء الهدف بعد متابعة خاطئة من جانب راموس لضربة رأس من لامين يامال على الجهة اليمنى، ليضع المدافع المخضرم الكرة في شباك فريقه.

ورفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن جيرونا صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

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أحداث المباراة

برشلونة استهل المباراة بقوة بهدف تسجيل هدف مبكر يصعب مهمة إشبيلية.

وشهدت الدقيقة الثانية تمريرة عرضية من اليخاندرو بالدي من جهة اليسار حاول لامين جمال السيطرة عليها على القائم الثاني ولكن مرت الكرة لخارج الملعب.

في الدقيقة 13، جواو فيليكس سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس أوريان نيلاند ثم شتتها الدفاع.

وأهدر جواو فيليكس هدف التقدم لصالح برشلونة بعد توغل من كانسيلو داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم مرر الكرة بشكل رائع للاعب جواو فيليكس وسدد الأخير الكرة بقوة ولكن ارتدت من العارضة.

في الدقيقة 29 أنقذ جافي مرمى برشلونة من هدف محقق بعدما تصدى بصدره لتسديدة أوكامبوس داخل منطقة الجزاء قبل دخولها للمرمى.

لامين جمال أرسل تمريرة رائعة من على الجانب الأيمن للاعب فيرمن لوبيز داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة ولكن في منتصف المرمى أمسك بها الحارس بسهولة.

استمر برشلونة في الشوط الثاني في الضغط بقوة والتقدم على أمل تسجيل هدف التقدم.

وأرسل أوكامبوس تمريرة عرضية من جهة اليمين وحولها راكيتيتش براسية من على القائم الأول ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

واستطاع برشلونة أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 76 بعدما أرسيل فيران توريس تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء قابلها لامين جمال بتمريرة بالرأس ولكن تصطدم الكرة بقدم راموس وتمر لداخل الشباك.

سوسو أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين وشتتها كريستنسن بعيدا عن منطقة الخطورة.