ليفاندوفسكى يقود هجوم برشلونة لمواجهة إشبيلية فى الدورى الإسبانى

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيل الأساسي لمواجهة إشبيلية مساء اليوم الجمعة.

ويستضيف برشلونة نظيره إشبيلية على ملعب "مونتجويك" ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2023/ 2024.

ويتواجد برشلونة حاليًا في المركز الثالث برصيد 17 نقطة في حين يأتي إشبيلية في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط بجدول الترتيب.

ويأمل برشلونة في استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع ريال مايوركا بهدفين لكل فريق ليخسر صدارة الترتيب لصالح جيرونا الذي انقض على الصدارة.

أما فريق إشبيلية فيأمل في مواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية على ألميريا بخمسة أهداف مقابل هدف من أجل الهروب من منطقة الهبوط.

تلقى فريق إشبيلية ضربة موجعة بتأكيد غياب مهاجمه المغربي يوسف النصيري عن المباراة، بسبب تعرضه للإصابة، فيما يستمر غياب الثنائي، الهولندي فرينكي دي يونج، والإسباني بيدري جونزاليس، عن برشلونة، بسبب الإصابة.

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تشكيل برشلونة لمواجهة إشبيلية في الليجا

جاء تشكيل برشلونة اليوم على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كانسيلو - كوندي - كريستنسن - بالدي

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - جافي - رافينيا

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس



تشكيل إشبيلية لمباراة برشلونة

كشف خوسيه لويس مينديليبار المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، التشكيل الذي سيواجه برشلونة مساء اليوم.

وجاء تشكيل الفريق الأندلسي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: نيلاند

خط الدفاع: خوانلو سانشيز - لويك بادي - سيرجيو راموس - أدريا بيدروسا

خط الوسط: جوان جوردان - جابرييل سو - لوكاس أوكامبوس - راكيتيتش - إريك لاميلا

خط الهجوم: لوكيباكيو