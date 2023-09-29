برشلونة يصطدم بـ إشبيلية فى افتتاح الجولة الثامنة من الدورى الإسبانى

يقص فريق برشلونة شريط مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني، عندما يستضيف نظيره إشبيلية، في قمة منتظرة بين الفريقين.

ويأمل برشلونة في استرداد عافيته بعد تعادل مخيب للآمال أمام مضيفه ريال مايوركا بهدفين لمثلهما، في الجولة الماضية، جعله يخسر صدارة ترتيب الدوري الإسباني لصالح الجار، جيرونا.

أما إشبيلية فيأمل في البناء على المباراة السابقة التي انتصر فيها على ألميريا بخماسية مقابل هدف، من أجل الهرب من منطقة أسفل الترتيب، معولًا على خبرات لاعبه المخضرم أسطورة الدفاع سيرجيو راموس.

تلقى فريق إشبيلية ضربة موجعة بتأكيد غياب مهاجمه المغربي يوسف النصيري عن المباراة، بسبب تعرضه للإصابة، فيما يستمر غياب الثنائي، الهولندي فرينكي دي يونج، والإسباني بيدري جونزاليس، عن برشلونة، بسبب الإصابة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة عن غريمه صاحب الوصافة ريال مدريد، ونقطتين عن مفاجأة الموسم حتى الآن، جيرونا متصدر المسابقة.

أما فريق إشبيلية، فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط فقط، مع وجود مباراة مؤجلة لصالحه أمام أتلتيكو مدريد.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مونتجويك الأولمبي، معقل الفريق الكتالوني.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن- إينياكي بينيا- أندير أسترالاجا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- أليخاندرو بالدي- رونالد أروخو- إينيجو مارتينيز- أندريس كريستنسن- ماركوس ألونسو- جول كوندي.

خط وسط الملعب: جافي- أوريول روميو- سيرجي روبيرتو- إلكاي جوندوجان- فيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: فيران توريس- روبرت ليفاندوفسكي– رافينيا- جواو فيليكس- لامين يامال.