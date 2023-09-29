الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يصطدم بـ إشبيلية فى افتتاح الجولة الثامنة من الدورى الإسبانى

برشلونة
برشلونة

يقص فريق برشلونة شريط مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني، عندما يستضيف نظيره إشبيلية، في قمة منتظرة بين الفريقين.

ويأمل برشلونة في استرداد عافيته بعد تعادل مخيب للآمال أمام مضيفه ريال مايوركا بهدفين لمثلهما، في الجولة الماضية، جعله يخسر صدارة ترتيب الدوري الإسباني لصالح الجار، جيرونا.

txt

برشلونة يعلن عن أرباح بقيمة 304 ملايين يورو

txt

ليفاندوفسكى يقود قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة إشبيلية فى الدورى الإسبانى

أما إشبيلية فيأمل في البناء على المباراة السابقة التي انتصر فيها على ألميريا بخماسية مقابل هدف، من أجل الهرب من منطقة أسفل الترتيب، معولًا على خبرات لاعبه المخضرم أسطورة الدفاع سيرجيو راموس.

تلقى فريق إشبيلية ضربة موجعة بتأكيد غياب مهاجمه المغربي يوسف النصيري عن المباراة، بسبب تعرضه للإصابة، فيما يستمر غياب الثنائي، الهولندي فرينكي دي يونج، والإسباني بيدري جونزاليس، عن برشلونة، بسبب الإصابة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة عن غريمه صاحب الوصافة ريال مدريد، ونقطتين عن مفاجأة الموسم حتى الآن، جيرونا متصدر المسابقة.

أما فريق إشبيلية، فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط فقط، مع وجود مباراة مؤجلة لصالحه أمام أتلتيكو مدريد.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب مونتجويك الأولمبي، معقل الفريق الكتالوني.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن- إينياكي بينيا- أندير أسترالاجا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- أليخاندرو بالدي- رونالد أروخو- إينيجو مارتينيز- أندريس كريستنسن- ماركوس ألونسو- جول كوندي.

خط وسط الملعب: جافي- أوريول روميو- سيرجي روبيرتو- إلكاي جوندوجان- فيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: فيران توريس- روبرت ليفاندوفسكي– رافينيا- جواو فيليكس- لامين يامال.

برشلونة اشبيلية الدوري الاسباني يوسف النصيري سيرجيو راموس

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار أول أيام العام الدراسى

تحرك جديد لـ"فاجنر" فى أوكرانيا.. وقرار للرئيس الروسى حول المتطوعين الجدد

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

مصرع شقيقين فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية ببنها

مهمة سهلة للأهلى أمام "سان جورج" الإثيوبى فى دورى أبطال أفريقيا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل